Sutra počinje besplatna škola klizanja za djecu na Panonici

Na gradskom klizalištu Pannonica sutra počinje besplatna škola klizanja za djecu uzrasta od 5 do 10 godina, koja se ove godine realizuje u partnerstvu s kompanijom BH Telecom.

Program će se održavati na gradskom klizalištu Panonika, a termini su planirani od ponedjeljka do četvrtka, u periodima od 10 do 11 sati i od 11:15 do 12:15 sati.

Organizatori ističu da je interesovanje roditelja nadmašilo očekivanja.

„Broj je dosta veći od 160 djece koliko je prvobitno planirano u saradnji sa našim partnerom BH Telecom“, saopćeno je. Zbog velikog priliva prijava, iz Panonike su poručili da su zatvorene sve prijave za decembar i januar, ali naglašavaju da će „svi koji su poslali prijavu do ove objave (5.decembar) biti kontaktirani za termine“.

Škola klizanja počinje 8. decembra 2025. godine, a prijavljeni mališani će prema formiranim grupama dobiti tačan termin dolaska. Organizatori zahvaljuju roditeljima na pokazanoj podršci i poručuju da se raduju novim klizačima na ledu Panonike.