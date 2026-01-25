Gradsko klizalište puno mališana: Maskote i facepainting obilježili druženje na ledu

RTV SLON
Foto: Screenshot

Na gradskom klizalištu održano je druženje za najmlađe koje je, prema navodima organizatora, okupilo veliki broj djece i roditelja, uz program ispunjen maskotama, smijehom i animacijom.

“Završena je još jedna nezaboravna zabava za naše mališane”, saopćili su iz gradskog klizališta Panonika, navodeći da je “posjeta bila nevjerovatno velika, mnogo djece i još više osmijeha”.

Kako su istakli, klizalište je bilo ispunjeno radošću i pozitivnom energijom uz omiljene maskote Spužva Boba, Patrika i Nindža Kornjaču, dok je facepainting dodatno upotpunio dječiju zabavu. “Bila je to prava mala čarolija na ledu, velika radost mališana, bezbroj zagrljaja, smijeha i fotografija za pamćenje”, poručili su iz gradskog klizališta.

“Hvala svima koji su došli i zajedno s nama stvorili ovu predivnu uspomenu”, dodali su u saopćenju.

