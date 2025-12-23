Bingo & Pannonica Winter Days: Zimska čarolija za najmlađe na ledu

Ovaj vikend, 27. i 28. decembra, klizalište Pannonica postaje mjesto prave zimske zabave za djecu i roditelje. U okviru događaja Bingo & Pannonica Winter Days, mališane očekuje bogat i veseo program koji spaja klizanje, igru i iznenađenja.

U terminu od 12:30 do 13:30 sati, oba dana, najmlađi posjetioci moći će uživati u: facepaintingu uz Kiki Klauna, druženju sa tri Bingo maskote koje donose osmijehe i dobru energiju i u podjeli Bingo proizvoda, slatkiša i grickalica za djecu.

Organizatori poručuju da je cilj događaja stvoriti toplu, porodičnu atmosferu i učiniti zimske dane posebnim upravo za one najmlađe.

Povedite djecu, obujte klizaljke i provedite vikend ispunjen smijehom, druženjem i zimskom čarolijom.

Vidimo se na ledu na Pannonici!