Zimska čarolija: Bingo & Pannonica Winter Days danas na gradskom klizalištu

Nedjelja u Tuzli donosi poseban praznični ugođaj uz manifestaciju Bingo & Pannonica Winter Days, koja će biti održana na gradskom klizalištu Panonika. Program je planiran u terminu od 12:30 do 13:30 sati, a namijenjen je prvenstveno najmlađim sugrađanima i njihovim porodicama.

U okviru događaja, posjetioce očekuje bogat zabavni sadržaj, uključujući nastup Bingo maskota, facepainting, podjelu balona te slatka iznenađenja za djecu. Manifestacija je dio prazničnih aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje tople, radosne i porodične atmosfere u zimskom periodu.

Organizatori poručuju da je gradsko klizalište Panonika mjesto na kojem se tokom zimskih dana nastavlja posebna praznična priča, u kojoj se osmijesi dijele besplatno, a zajedništvo i dobra energija stavljaju u prvi plan.

„Zajedno gradimo toplu, radosnu i porodičnu prazničnu atmosferu kakvu Tuzla zaslužuje – jer zima je ljepša kada je dijelimo“, kazao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

Manifestacija Bingo & Pannonica Winter Days otvorena je za sve posjetioce, a organizatori pozivaju građane da nedjeljno poslijepodne provedu na ledu Panonike i uživaju u prazničnoj čaroliji.