Zimska čarolija: Bingo & Pannonica Winter Days danas na gradskom klizalištu

RTV SLON

Nedjelja u Tuzli donosi poseban praznični ugođaj uz manifestaciju Bingo & Pannonica Winter Days, koja će biti održana na gradskom klizalištu Panonika. Program je planiran u terminu od 12:30 do 13:30 sati, a namijenjen je prvenstveno najmlađim sugrađanima i njihovim porodicama.

U okviru događaja, posjetioce očekuje bogat zabavni sadržaj, uključujući nastup Bingo maskota, facepainting, podjelu balona te slatka iznenađenja za djecu. Manifestacija je dio prazničnih aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje tople, radosne i porodične atmosfere u zimskom periodu.

Organizatori poručuju da je gradsko klizalište Panonika mjesto na kojem se tokom zimskih dana nastavlja posebna praznična priča, u kojoj se osmijesi dijele besplatno, a zajedništvo i dobra energija stavljaju u prvi plan.

„Zajedno gradimo toplu, radosnu i porodičnu prazničnu atmosferu kakvu Tuzla zaslužuje – jer zima je ljepša kada je dijelimo“, kazao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

Manifestacija Bingo & Pannonica Winter Days otvorena je za sve posjetioce, a organizatori pozivaju građane da nedjeljno poslijepodne provedu na ledu Panonike i uživaju u prazničnoj čaroliji.

pročitajte i ovo

Vijesti

Otvoren novi Bingo City Centar u Gračanici, pogledajte kako izgleda

Vijesti

Bingo & Pannonica Winter Days: Zimska čarolija za najmlađe na ledu

Vijesti

Bh. grad postaje centar za šoping: Veliki Bingo i Lidl rame...

Tuzla i TK

Vikend na ledu u Tuzli: Ledo Medo donosi slatko druženje na...

Tuzla i TK

Ledo vikend na Panonici: Klizanje, druženje s Ledo Medom i besplatni...

BiH

Na Bingo Petrol benzinskim pumpama došlo je do promjene cijena goriva

BiH

Magazinović pozvao Vijeće ministara BiH da usvoji odluku o legaliziranju kanabisa u medicinske svrhe

Istaknuto

Grad Tuzla rješava dugogodišnji problem: Ucjevljenje Bukvinog potoka u toku

Tuzla i TK

MotoMrazevi stižu u Tuzlu: Paketići, druženje i praznična radost za mališane

Sport

Održana osma smotra najboljih mladih šahista Tuzlanskog kantona

Vijesti

Kašnjenja Temu narudžbi izazvala nezadovoljstvo građana BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]