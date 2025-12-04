DJ Night na Gradskom klizalištu Panonika ove subote

Gradsko klizalište Panonika, koje je nedavno otvorilo novu zimsku sezonu, ove subote priprema pravu ledenu zabavu. Nakon uspješnog početka rada i velikog interesa posjetilaca, klizalište nastavlja niz zabavnih događaja – 6. decembra od 19:00 sati održat će se DJ Night uz nastup DJ-a Yahe.

Posjetioce očekuju energični ritmovi, sjajna atmosfera na ledu i odlična zabava pod otvorenim zimskim nebom. Organizatori pozivaju sve ljubitelje klizanja i dobre muzike da pozovu društvo i uživaju u jedinstvenoj kombinaciji muzike i klizanja.

Zavežite klizaljke i pridružite se večeri punoj pozitivne energije

Gradsko klizalište Panonika, smješteno je na kompleksu slanih Panonskih jezera u Tuzli, između prvog i drugog jezera. Ulaz je najbliži preko pješačkog mosta iz centralnog gradskog parka, a posjetioci mogu uživati i u ugostiteljskom objektu pored klizališta s toplim napitcima i hranom.

Zimska sezona zvanično je počela 28. novembra, nakon što su se stekli svi neophodni uslovi – formirana je ledna ploha, a vremenske prilike su bile povoljne.

Radno vrijeme klizališta je svakim danom od 10:00 do 21:00 sat, dok je posljednja prodaja ulaznica u 20:00 sati. Više informacija dostupno je na www.panonika.ba