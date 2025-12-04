DJ Night na Gradskom klizalištu Panonika ove subote

Selma Jatić
DJ Night na Gradskom klizalištu Panonika ove subote

Gradsko klizalište Panonika, koje je nedavno otvorilo novu zimsku sezonu, ove subote priprema pravu ledenu zabavu. Nakon uspješnog početka rada i velikog interesa posjetilaca, klizalište nastavlja niz zabavnih događaja – 6. decembra od 19:00 sati održat će se DJ Night uz nastup DJ-a Yahe.

Posjetioce očekuju energični ritmovi, sjajna atmosfera na ledu i odlična zabava pod otvorenim zimskim nebom. Organizatori pozivaju sve ljubitelje klizanja i dobre muzike da pozovu društvo i uživaju u jedinstvenoj kombinaciji muzike i klizanja.

Zavežite klizaljke i pridružite se večeri punoj pozitivne energije

Gradsko klizalište Panonika, smješteno je na kompleksu slanih Panonskih jezera u Tuzli, između prvog i drugog jezera. Ulaz je najbliži preko pješačkog mosta iz centralnog gradskog parka, a posjetioci mogu uživati i u ugostiteljskom objektu pored klizališta s toplim napitcima i hranom.

Zimska sezona zvanično je počela 28. novembra, nakon što su se stekli svi neophodni uslovi – formirana je ledna ploha, a vremenske prilike su bile povoljne.

Radno vrijeme klizališta je svakim danom od 10:00 do 21:00 sat, dok je posljednja prodaja ulaznica u 20:00 sati. Više informacija dostupno je na www.panonika.ba

