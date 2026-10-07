U subotu izbor novog reisul-uleme Islamske zajednice u BiH

Arnela Šiljković - Bojić
Islamska zajednica, reis u lema
Islamska zajednica

Zasjedanje Izbornog tijela za izbor novog reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano u subotu, 10. oktobra, u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu.

Izborno tijelo čine sabornici, glavni imami, predsjednici medžlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje će biti tajno, a sjednica počinje u 10 sati.

Iz Islamske zajednice u BiH saopćeno je da će, zbog organizacije izbornog procesa, prostor u kojem će boraviti članovi Izbornog tijela i u kojem će biti obavljeno glasanje biti odvojen od prostora predviđenog za predstavnike medija.

Prije početka sjednice planirano je obraćanje predsjednika Sabora Islamske zajednice u BiH Edhema Bičakčića.

Na sjednici Sabora Islamske zajednice u BiH, održanoj u septembru, potvrđene su kandidature za izbor 14. reisul-uleme. Za ovu funkciju kandidovani su mostarski muftija dr. Salem-ef. Dedović, sarajevski muftija prof. dr. Nedžad-ef. Grabus i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice hafiz prof. dr. Mensur-ef. Malkić.

Aktuelni reisul-ulema Husein-ef. Kavazović neće biti kandidat za novi mandat. Prema Ustavu Islamske zajednice u BiH, ista osoba može biti izabrana na funkciju reisul-uleme najviše dva puta uzastopno, a Kavazović je već iskoristio mogućnost reizbora.

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