Nedžad ef. Grabus izabran za novog reisul-ulemu Islamske zajednice u BiH

Nedžad ef. Grabus izabran je za novog reisul-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici Izbornog tijela održanoj danas u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. Dosadašnji muftija sarajevski dobio je većinsku podršku članova Izbornog tijela, koji su o novom poglavaru Islamske zajednice odlučivali tajnim glasanjem.

U izboru su učestvovali sabornici Islamske zajednice, članovi Rijaseta, muftije, predsjednici mešihata, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami te predsjednici izvršnih odbora medžlisa.

Novoizabranom reisul-ulemi menšura će biti uručena 15. novembra na svečanosti u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. Tom prilikom Grabus će položiti i zakletvu, a menšuru će mu predati predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH.

Menšura je svečani dokument kojim se potvrđuje zakonit izbor reisul-uleme i njegovo ovlaštenje za obavljanje dužnosti poglavara Islamske zajednice, uključujući davanje odgovarajućih ovlaštenja drugim vjerskim službenicima.

Ko je Nedžad Grabus, novi reisul-ulema?

Nedžad Grabus rođen je 1968. godine, a Gazi Husrev-begovu medresu završio je 1987. godine. Diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 1994. godine, magistrirao 2001, a doktorirao 2008. godine.

Od 1995. do 1999. godine položio je sve ispite na postdiplomskom studiju filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Profesionalnu karijeru započeo je 1994. godine u Vjersko-prosvjetnoj službi Rijaseta Islamske zajednice u BiH, gdje je radio do 1996. godine. Nakon toga nastavio je akademsku karijeru na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje je 2021. godine izabran u zvanje redovnog profesora.

Predavao je i na Teološkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, a bio je gostujući predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču.

Petnaest godina bio muftija u Sloveniji

Od 2006. do 2021. godine Grabus je obavljao dužnost muftije ljubljanskog i predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji.

Tokom tog perioda vodio je projekt izgradnje Muslimanskog kulturnog centra u Ljubljani, koji je obuhvatao izbor lokacije, kupovinu zemljišta, izradu projekta i realizaciju izgradnje džamije.

Džamija u Ljubljani počela je s radom 7. februara 2020. godine, čime je završen jedan od najznačajnijih projekata Islamske zajednice u Sloveniji.

Dužnost muftije sarajevskog Grabus je preuzeo 15. septembra 2021. godine.

Tokom akademske i vjerske karijere objavio je brojne knjige, naučne radove, prijevode i stručne članke. Učestvovao je na međunarodnim konferencijama posvećenim religiji, obrazovanju, kulturi i međureligijskom dijalogu.

Govori arapski, engleski i slovenski jezik, a sarađivao je s više domaćih i međunarodnih naučnih i medijskih institucija.

Svečana predaja menšure novoizabranom reisul-ulemi Nedžadu Grabusu zakazana je za 15. novembar u Sarajevu.