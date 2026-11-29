Borački dodatak demobilisani borci u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su najmanje 12 mjeseci učestvovali u odbrani domovine ostvarivat će od 1. januara 2027. godine, dok prijem zahtjeva u većini gradova i općina počinje u utorak, 1. decembra.

Ovo pravo uvedeno je nedavnim izmjenama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Nadležne gradske i općinske službe pripremile su se za prijem zahtjeva, a podršku borcima prilikom prikupljanja dokumentacije i podnošenja zahtjeva pružaju i boračke organizacije.

Borački dodatak: Zahtjevi se podnose nadležnim službama

Demobilisani borci zainteresovani za ostvarivanje ovog prava trebaju se informisati u nadležnim gradskim i općinskim službama za boračku zaštitu o potrebnoj dokumentaciji, mjestu i terminima prijema zahtjeva.

S obzirom na očekivani veliki broj zahtjeva, pojedine lokalne zajednice organizuju prijem dokumentacije na više lokacija kako bi se izbjegle gužve i ubrzala procedura.

Pravo na borački dodatak počet će se ostvarivati od 1. januara 2027. godine.