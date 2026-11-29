Mještani Stupara kod Kladnja upozoreni su na mogućnost kretanja medvjeda u blizini naseljenih mjesta, ali i unutar samih naselja. Apel za oprez uputio je Savjet Mjesne zajednice Stupari, pozivajući građane da svaku informaciju o pojavi ove životinje prijave nadležnoj policijskoj upravi.

U slučaju da primijete medvjeda ili dobiju informaciju o njegovom kretanju, mještani trebaju odmah obavijestiti Policijsku upravu Kladanj pozivom na broj 122.

Iz Savjeta MZ Stupari navode da je važno da se prijave evidentiraju kako bi policijski službenici mogli poduzeti potrebne mjere radi zaštite stanovništva i imovine.

Građanima je upućen poziv da ne zanemaruju informacije o mogućem kretanju medvjeda i da ih pravovremeno proslijede nadležnim službama.