Medvjed luta ulicama Kupresa, građani ga hrane kako bi ga snimali

Medvjed na Kupresu posljednjih dana sve češće se pojavljuje u gradskom području i prigradskim naseljima, zbog čega je Lovačko društvo „Tetrijeb“ uputilo upozorenje stanovništvu. Posebnu zabrinutost izazivaju postupci pojedinaca koji hranom namjerno privlače divlju životinju kako bi je snimali, ali i slučajevi proganjanja medvjeda automobilima.

Iz Lovačkog društva „Tetrijeb“ Kupres saopćili su da poduzimaju mjere kako bi mrkog medvjeda udaljili iz naseljenih područja i smanjili mogućnost opasnih susreta sa stanovništvom.

Aktivnosti se provode prema planu Interventnog tima za upravljanje divljim zvijerima, a uključuju pojačanu prehranu, noćne hajke i druge mjere usmjerene na udaljavanje životinje od naselja.

Pojedinci ostavljaju med kako bi privukli medvjeda

Iz lovačkog društva upozoravaju da su zabilježeni slučajevi u kojima mlađe osobe tokom noći ostavljaju hranu, uključujući i med, u kontejnerima za otpad kako bi privukle medvjeda i snimale ga mobilnim telefonima.

Takvo ponašanje, upozoravaju lovci, može imati ozbiljne posljedice jer se divlje životinje navikavaju na dostupnost hrane u blizini ljudi, zbog čega se povećava mogućnost njihovog ponovnog dolaska u naseljena mjesta.

Osim ostavljanja hrane, zabilježeni su i slučajevi proganjanja medvjeda motornim vozilima.

Iz društva navode da se time dodatno ugrožava sigurnost ljudi, ali i same životinje, te upozoravaju da je takvo postupanje kažnjivo.

Građanima savjetovano da izbjegavaju večernje šetnje nasamo

Lovačko društvo „Tetrijeb“ pozvalo je građane da ne ostavljaju hranu na mjestima koja su dostupna divljim životinjama, posebno u kontejnerima i njihovoj neposrednoj blizini.

Upozorenje je upućeno i osobama koje redovno šetaju ili rekreativno borave na otvorenom u večernjim satima.

„Ovim putem apeliramo na stanovništvo da ne baca hranu u kontejnere i time privlači zvijeri u naselja. Isto tako, molimo rekreativce da u večernjim satima ne šetaju sami te da prilikom šetnje glasno razgovaraju“, poručili su iz Lovačkog društva „Tetrijeb“ Kupres.

Iz društva naglašavaju da aktivnosti na udaljavanju medvjeda iz naseljenih područja provode u skladu s planom nadležnog interventnog tima.