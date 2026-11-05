Na današnji dan preminuo Milan Mladenović: Odbio je svirati u gradu u kojem su rušene džamije

Ali Huremović
Na današnji dan preminuo Milan Mladenović: Odbio je svirati u gradu u kojem su rušene džamije

Na današnji dan, 5. novembra 1994. godine, preminuo je Milan Mladenović, frontmen legendarne grupe Ekatarina Velika (EKV), jedan od najutjecajnijih muzičara jugoslavenske rock scene. Od njegove smrti prošle su 32 godine, a osim po pjesmama koje su obilježile generacije, ostao je upamćen po antiratnim stavovima i odbijanju da šuti pred nasiljem tokom raspada Jugoslavije.

Rođen je 21. septembra 1958. godine u Zagrebu, dio djetinjstva proveo je u Sarajevu, a muzičku karijeru izgradio u Beogradu. Upravo je Sarajevo, grad u kojem je odrastao i napravio prve muzičke korake, zauzimalo posebno mjesto u njegovom životu.

Kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini, otvoreno se protivio nacionalizmu i stradanju civila. Njegova podrška ljudima u opkoljenom Sarajevu nije ostala samo na riječima.

Milan Mladenović odbio nastup u Banjoj Luci

Jedan od najpoznatijih postupaka kojim je pokazao svoj odnos prema ratu dogodio se 1993. godine, kada je odbio nastupiti u Banjoj Luci nakon rušenja Ferhat-pašine džamije, poznatije kao Ferhadija.

Prema svjedočenjima koja su ostala zabilježena, svoju odluku obrazložio je riječima:

„Neću da sviram u gradu u kojem je srušena džamija.“

Ferhadija je srušena 7. maja 1993. godine, a Mladenovićevo odbijanje nastupa postalo je jedan od najpoznatijih primjera protivljenja uništavanju kulturnog naslijeđa i ratnom nasilju.

Zajedno s muzičarima iz grupa Električni orgazam i Partibrejkers osnovao je antiratni projekat Rimtutituki. Njihova pjesma „Slušaj ‘vamo“, s refrenom „Mir, brate, mir“, postala je jedan od simbola antiratnog pokreta.

Muzičari su 1992. godine na kamionu prolazili ulicama Beograda i pozivali građane da se usprotive ratu. Mladenović je i tokom javnih nastupa upozoravao na stradanja u Sarajevu, Dubrovniku i drugim gradovima.

Sarajevo mu je posthumno odalo priznanje

Milan Mladenović preminuo je u Beogradu od raka pankreasa, u 37. godini života. Njegovom smrću prestala je postojati i Ekatarina Velika, grupa koja je iza sebe ostavila pjesme poput „Par godina za nas“, „Krug“, „Zemlja“ i „Ti si sav moj bol“.

Grad Sarajevo mu je 2023. godine posthumno dodijelio priznanje počasnog građanina. Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku kojom je odalo priznanje njegovoj građanskoj hrabrosti i podršci Sarajevu tokom opsade.

Predstavnica Zadužbine Milana Mladenovića Maja Maričić tada je otkrila da je samo dva dana prije smrti, uprkos teškoj bolesti, insistirao da potpiše deklaraciju za slobodno i jedinstveno Sarajevo, što je i učinio.

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