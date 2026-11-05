Pripadnici EUFOR-a i OS BiH zajedno na takmičenju u streljaštvu u Pazariću

Ali Huremović

Takmičenje u streljaštvu povodom Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine održano je na strelištu u Pazariću, a među učesnicima je bilo i 18 pripadnika EUFOR-a. Zajedno s pripadnicima Oružanih snaga BiH i drugih sigurnosnih institucija, učestvovali su u takmičenju koje je, osim sportskog nadmetanja, bilo prilika za jačanje međusobne saradnje.

Učesnici su se takmičili u gađanju pištoljem na udaljenosti od 25 metara, demonstrirajući preciznost, koncentraciju i vještine rukovanja oružjem.

EUFOR i OS BiH na takmičenju u streljaštvu u Pazariću

Takmičenje u streljaštvu kao prilika za jačanje saradnje

Iz EUFOR-a su istakli da ovakvi događaji imaju poseban značaj jer omogućavaju pripadnicima vojnih, policijskih i sigurnosnih institucija da kroz zajedničke aktivnosti razvijaju profesionalne odnose i međusobno povjerenje.

Sportsko nadmetanje u Pazariću okupilo je predstavnike različitih sigurnosnih organizacija, pružajući im priliku za razmjenu iskustava i jačanje prijateljskih odnosa.

EUFOR je naglasio da visoko cijeni mogućnosti praktične saradnje s Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i drugim nadležnim institucijama iz svih dijelova zemlje.

Iz ove međunarodne vojne misije uputili su čestitke svim učesnicima takmičenja, uz zahvalnost Oružanim snagama BiH na organizaciji i domaćinstvu događaja.

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