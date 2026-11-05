Marošević i Topčić razgovarale o izazovima u radu Općinskog suda u Gradačcu

Jasmina Ibrahimović

Općinski sud u Gradačcu danas je posjetila ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Nataša Marošević, koja je s predsjednicom Suda Miladom Topčić razgovarala o radu ove pravosudne institucije, trenutnim izazovima i prioritetima za naredni period.

Tokom sastanka razmatrane su mogućnosti unapređenja uslova rada i jačanja kapaciteta Suda, uz naglasak na značaj saradnje između kantonalnih institucija i pravosudnih organa.

Iz Ministarstva pravosuđa i uprave TK istaknuto je da će, u skladu s nadležnostima i raspoloživim budžetskim sredstvima, nastaviti pružati podršku pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je pravovremenom prepoznavanju potreba pravosudnih institucija, kako bi se osigurali odgovarajući materijalni i organizacioni uslovi za njihov efikasniji rad.

Ministrica Marošević ovom prilikom čestitala je Miladi Topčić na stupanju na dužnost predsjednice Općinskog suda u Gradačcu, u svoje ime i u ime zaposlenika Ministarstva, poželjevši joj uspješan rad.

Iz Ministarstva su poručili da unapređenje uslova rada pravosuđa ostaje jedan od njihovih prioriteta, uz poštivanje nezavisnosti pravosudnih institucija.

Jačanje kapaciteta i efikasnosti sudova, kako je istaknuto, značajno je za dosljednu primjenu zakona, pravnu sigurnost i povjerenje građana u pravosudni sistem.

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