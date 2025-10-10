Ročište o produženju pritvora članovima udruženja “Panter” u ponedjeljak

U Općinskom sudu u Sarajevu u ponedjeljak, 13. oktobra, bit će održano ročište o produženju pritvora Ahmedu Džinoviću, Harisu Behramoviću i Semiru Sultanoviću, osnivaču i članovima udruženja “Panter”, koji su osumnjičeni za nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjenu, narušavanje sigurnosti i nepovredivosti doma, potvrđeno je za portal Detektor.

Sud je ranije Džinoviću i Sultanoviću odredio pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela, dok je Behramović u pritvoru zbog opasnosti od bjekstva. Prema informacijama iz Tužilaštva, osnivač udruženja “Panter” Ahmed Džinović već izdržava kaznu zatvora u Bihaću po drugom osnovu.

Prethodno je, kako navodi Detektor, utvrđeno da je udruženje “Panter” osnovano u Ključu i da je djelovalo u više kantona, koristeći aplikaciju Telegram za komunikaciju i organizovanje akcija pod izgovorom “hvatanja pedofila”. Tužilaštvo navodi da do sada nije pronađen nijedan dokaz koji bi potvrdio da su prema maloljetnicima počinjena krivična djela, ali su utvrđeni elementi nasilničkog ponašanja.

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu 15. septembra je zatražilo mjere zabrane i za druge članove grupe – braću Alena i Jasmina Hadžića, Aldina Čančara, Ismeta Porobića i Lajlu Sultanović. Njima su određene različite mjere zabrane, uključujući zabranu napuštanja boravišta, međusobnog kontakta i obavezu redovnog javljanja nadležnim organima.