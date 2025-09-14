Uhapšeni Panteri predati u nadležnost Tužilaštva KS

Osumnjičeni članovi udruženja Panter – Ismet Porobić, Aldin Čančar, Jasmin Hadžić, Alem Hadžić i Semir Sultanović – predati su u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo. Prema saopćenju, oni će biti zadržani 24 sata, a u tom roku postupajuće tužiteljice odlučit će o prijedlogu za pritvor.

U Tužilaštvo KS predata je i Lajla Sultanović, za koju se sumnja da je djelovala zajedno s ostalim članovima udruženja.

Također je najavljeno da će tokom dana u KPZ Bihać biti ispitan i Ahmed Džinović, a odluka o njemu biće donesena u naredna 24 sata.

Podsjećamo, osumnjičeni se terete za niz krivičnih djela: nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma.