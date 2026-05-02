Oglasilo se i Tužilaštvo KS nakon ubistva žene u Dobrinji

Nakon ubistva koje se jučer dogodilo u sarajevskom naselju Dobrinja, jutros se oglasilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Iz Tužilaštva je saopćeno da će osumnjičeni za ubistvo 41-godišnje žene tokom dana biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva KS.

Kako je potvrdila portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić, za danas je planirano i obavljanje obdukcije tijela ubijene žene.

Podsjećamo, novinarka Elma Godinjak ubijena je u Dobrinji, a za njeno ubistvo osumnjičen je njen suprug Tarik Prusac, s kojim je, prema dostupnim informacijama, bila u postupku razvoda.