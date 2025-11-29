Općinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Amaru Biberu

Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Amaru Biberu, koji se sumnjiči da je prije tri dana pucao u poznanika na Alipašinom Polju i nanio mu povrede. Postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo prethodno je uputila prijedlog za pritvor, navodeći da je riječ o osobi osumnjičenoj za pucnjavu u sarajevskom naselju.

“Muškarac kojeg je ranio zadobio je lake tjelesne povrede. Pritvor osumnjičenom Biberu predložen je zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo”, saopćeno je iz Tužilaštva KS.

Nakon ročišta, Općinski sud u Sarajevu prihvatio je prijedlog i odredio pritvor. Poznanik N. S. prijavio je Bibera policiji zbog ranjavanja, a povrijeđeni se sam odvezao u Hitnu pomoć.