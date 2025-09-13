Uhapšeno pet članova grupe “Panter”: Pronađena droga i oružje

U okviru akcije kodnog naziva „Kavez“, jutros je uhapšeno pet članova Udruženja „Panter“, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Tokom pretresa kod jednog od osumnjičenih pronađeni su droga i oružje.

Hapšenja i pretresi obavljeni su na području Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, na ukupno sedam lokacija. Akciju provode istražitelji Uprave policije MUP-a KS, Specijalna jedinica MUP-a KS, te pripadnici FUP-a, SIPA-e, MUP-a USK i MUP-a HNK, uz asistenciju Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.

„U toku su pretresi na više lokacija, a očekuje se lišenje slobode većeg broja članova udruženja Panter“ – ranije je navedeno iz Tužilaštva KS.

Osumnjičeni se terete za niz krivičnih djela, među kojima su nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma.

Tokom pretresa policija je izuzela određeni dokazni materijal, a istražitelji nastavljaju potragu za materijalnim i digitalnim dokazima u vezi s navodnim snimcima počinjenim na štetu djece.

Osnivač udruženja se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Bihaću zbog drugog krivičnog djela.