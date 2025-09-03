Određena mjera pritvora maloljetniku osumnjičenom za pokušaj ubistva

Općinski sud u Tuzli prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio pritvor u trajanju od jednog mjeseca za maloljetnika zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva.

Ova mjera određena je u vezi sa događajem od 1. septembra u dvorištu jedne osnovne škole u Tuzli, kada je maloljetnik nožem u predjelu stomaka nanio teške tjelesne povrede opasne po život drugom maloljetniku.

Sud je utvrdio da su ispunjeni svi opći i posebni uslovi predviđeni zakonom za određivanje pritvora maloljetnom licu.