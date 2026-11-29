Niske temperature i mraz obilježit će početak decembra, a prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, u pojedinim dijelovima regije moguće su i nove snježne padavine. Najniže temperature očekuju se na planinama, gdje bi se živa u termometru mogla spustiti do minus 18 stepeni.

Hladno i uglavnom suho vrijeme trebalo bi potrajati do kraja sedmice, uz umjerenu i jaku košavu te buru duž Jadrana. Jutarnje temperature kretat će se između minus 14 i minus četiri stepena, dok će dnevne uglavnom iznositi od minus sedam do jednog stepena Celzijusa.

Najhladnije bi trebalo biti na istoku Srbije. U drugom dijelu sedmice mogući su niski oblaci, magla i slab snijeg.

Snijeg moguć oko 5. decembra

Pojedini meteorološki modeli ukazuju na mogućnost da oko 5. decembra hladnoća zahvati zapadnije dijelove regije, što bi moglo donijeti izraženije snježne padavine.

Ipak, prognoze se još razlikuju, pa nije moguće pouzdano procijeniti koliko bi snijega moglo pasti. Prema trenutnim proračunima, od 7. do 9. decembra očekuje se nastavak hladnog i suhog vremena.

Nakon toga moguće je kratkotrajno zatopljenje, ali bi oko 12. decembra moglo uslijediti novo pogoršanje. Takav razvoj vremenskih prilika mogao bi donijeti snijeg širom regije, no ovaj dio prognoze još je neizvjestan.

Snježni pokrivač na područjima iznad 700 metara nadmorske visine uglavnom bi se trebao zadržati i tokom narednih dana.