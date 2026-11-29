Vježbanje samo subotom i nedjeljom može donijeti značajne zdravstvene koristi, čak i osobama koje tokom radne sedmice uglavnom nemaju vremena za fizičku aktivnost. Istraživanja pokazuju da je, uz dostizanje preporučene sedmične količine kretanja, važno koliko se ukupno vježba, a ne samo kako je aktivnost raspoređena.

Ovakav način treniranja poznat je kao „vikend-ratnik“ i odnosi se na osobe koje većinu fizičke aktivnosti obavljaju tokom jednog ili dva dana, dok ostatak sedmice provode uglavnom sjedeći ili uz malo kretanja.

Studija objavljena 2024. godine u časopisu Circulation analizirala je podatke 89.573 osobe iz britanske baze UK Biobank. Istraživači su pratili njihovu fizičku aktivnost, mjerenu uređajima na zglobu, te zdravstvene ishode tokom narednih godina.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su najmanje 150 minuta umjerene do intenzivne aktivnosti obavljale tokom jednog ili dva dana imale slične zdravstvene koristi kao i one koje su vježbale raspoređeno tokom cijele sedmice. Kod učesnika koji su dostigli preporučeni nivo aktivnosti zabilježena je povezanost s manjim rizikom od više od 200 zdravstvenih stanja, uključujući visok krvni pritisak, dijabetes i gojaznost.

Slične nalaze donijela je i meta-analiza objavljena 2025. godine, koja je obuhvatila 18 naučnih radova. I ona je ukazala na slične povezanosti s nižim rizikom od smrtnosti, kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2 kod osoba koje su aktivnost obavljale tokom jednog ili dva dana, u poređenju s onima koje su je rasporedile tokom sedmice.

Ipak, riječ je o opservacijskim istraživanjima, pa rezultati ukazuju na povezanost, ali ne dokazuju da je upravo takav raspored treninga direktno doveo do smanjenja rizika od bolesti.

Koliko treninga je potrebno tokom vikenda?

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, odrasle osobe trebale bi sedmično imati između 150 i 300 minuta umjerene aerobne aktivnosti ili od 75 do 150 minuta intenzivnog vježbanja. Ta količina može se rasporediti na dva dana, kroz aktivnosti poput dužih šetnji, vožnje bicikla, plivanja ili trčanja.

Umjerena aktivnost podrazumijeva ubrzano disanje, ali i dalje omogućava razgovor. Tokom intenzivnog vježbanja disanje postaje znatno brže, a razgovor je otežan.

Osim aerobnih aktivnosti, preporučuju se i vježbe za jačanje glavnih mišićnih grupa najmanje dva dana sedmično. Zbog toga samo hodanje ili trčanje tokom vikenda ne znači da su ispunjene sve preporuke za fizičku aktivnost.

Važno je ne pretjerivati s intenzitetom

Osobe koje veći dio sedmice provode sjedeći ne bi trebale pokušavati nadoknaditi svu neaktivnost jednim napornim treningom. Preporučuje se postepeno povećavanje trajanja i intenziteta vježbanja, uz zagrijavanje i dovoljno vremena za oporavak.

Naglo povećanje fizičkog opterećenja može povećati rizik od povreda, posebno kod osoba koje nisu navikle na redovnu aktivnost.

Vikend-trening zato može biti dobra alternativa za one koji nemaju vremena tokom radne sedmice. Najvažnije je dostići preporučenu sedmičnu količinu aktivnosti, uključiti vježbe snage i odabrati raspored koji je moguće dugoročno održavati.