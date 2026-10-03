Zašto ekstremno smanjenje tjelesne masnoće može biti štetno za zdravlje

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Težnja ka izrazito niskom procentu tjelesne masnoće posljednjih godina ponovo privlači pažnju, posebno uz popularnost različitih metoda i lijekova za mršavljenje. Iako višak masnog tkiva povećava rizik od brojnih zdravstvenih problema, ni njegovo pretjerano smanjenje nije bez posljedica.

Tjelesna masnoća nije samo energetska zaliha. Ima važnu ulogu u normalnom funkcionisanju organizma, između ostalog u regulaciji tjelesne temperature i pojedinih fizioloških procesa.

Kada je masnog tkiva previše, povećava se rizik od zdravstvenih problema poput kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2. Međutim, premala količina tjelesne masnoće također može narušiti ravnotežu u organizmu.

Organizam u takvim okolnostima može početi štedjeti energiju, posebno kada ne dobija dovoljno kalorija i hranjivih materija. Dugotrajan nedostatak energije može utjecati na normalno funkcionisanje različitih tjelesnih sistema.

Posebno se mogu javiti promjene povezane s hormonima i reproduktivnim zdravljem. Zbog toga ekstremno smanjenje tjelesne masnoće ne treba posmatrati kao zdravstveni cilj sam po sebi.

Važno je razlikovati zdravo smanjenje viška masnog tkiva od nastojanja da se procenat tjelesne masnoće spusti na ekstremno niske vrijednosti. Održavanje adekvatne količine masnog tkiva dio je normalnog funkcionisanja organizma.

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