Rođendanski shopping days u Eurodeluxu – osvojite vrijedne nagrade

Eurodelux slavi rođendan, a kupce očekuju brojni popusti, pokloni i iznenađenja!
Samo 10. i 11. Oktobra, tokom dva dana rođendanskog slavlja, svi posjetitelji mogu iskoristiti popuste do 30% na cjelokupan asortiman.
U ponudi su:
Keramika
Sanitarije
Kupatilski namještaj
Laminati i parketi
Etisoni
Bijela tehnika
Rasvjeta
Profi i hobi alat
Elektro i vodomaterijali
Sve što vam je potrebno za uređenje doma na jednom mjestu, po sniženim cijenama.
A to nije sve! Kupovinom u iznosu većem od 300 KM, automatski učestvujete u nagradnoj igri. Izvlačenje sretnih dobitnika biće održano 15. oktobra putem live prijenosa na Facebook profilu Eurodeluxa u 12:00 sati.
Glavne nagrade:
- nagrada – 1.000 KM
- nagrada – 700 KM
- nagrada – 400 KM
Uz to, očekuju vas i druge vrijedne nagrade. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i mogućnost da osvojite jednu od glavnih nagrada.
Posjetite Eurodelux na magistralnom putu Tuzla–Doboj, u mjestu Puračić.
Vaš Eurodelux – korak ispred drugih!
