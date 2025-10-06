Rođendanski shopping days u Eurodeluxu – osvojite vrijedne nagrade

Eurodelux slavi rođendan, a kupce očekuju brojni popusti, pokloni i iznenađenja!

Samo 10. i 11. Oktobra, tokom dva dana rođendanskog slavlja, svi posjetitelji mogu iskoristiti popuste do 30% na cjelokupan asortiman.

U ponudi su:

Keramika

Sanitarije

Kupatilski namještaj

Laminati i parketi

Etisoni

Bijela tehnika

Rasvjeta

Profi i hobi alat

Elektro i vodomaterijali

Sve što vam je potrebno za uređenje doma na jednom mjestu, po sniženim cijenama.

A to nije sve! Kupovinom u iznosu većem od 300 KM, automatski učestvujete u nagradnoj igri. Izvlačenje sretnih dobitnika biće održano 15. oktobra putem live prijenosa na Facebook profilu Eurodeluxa u 12:00 sati.

Glavne nagrade:

nagrada – 1.000 KM nagrada – 700 KM nagrada – 400 KM

Uz to, očekuju vas i druge vrijedne nagrade. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i mogućnost da osvojite jednu od glavnih nagrada.

Posjetite Eurodelux na magistralnom putu Tuzla–Doboj, u mjestu Puračić.

Vaš Eurodelux – korak ispred drugih!

Promo članak