Rođendanski shopping days u Eurodeluxu – osvojite vrijedne nagrade

RTV SLON

Eurodelux slavi rođendan, a kupce očekuju brojni popusti, pokloni i iznenađenja!

Samo 10. i 11. Oktobra, tokom dva dana rođendanskog slavlja, svi posjetitelji mogu iskoristiti popuste do 30% na cjelokupan asortiman.

U ponudi su:

Keramika
Sanitarije
Kupatilski namještaj
Laminati i parketi
Etisoni
Bijela tehnika
Rasvjeta
Profi i hobi alat
Elektro i vodomaterijali

Sve što vam je potrebno za uređenje doma na jednom mjestu, po sniženim cijenama.

A to nije sve! Kupovinom u iznosu većem od 300 KM, automatski učestvujete u nagradnoj igri. Izvlačenje sretnih dobitnika biće održano 15. oktobra putem live prijenosa na Facebook profilu Eurodeluxa u 12:00 sati.

Glavne nagrade:

  1. nagrada – 1.000 KM
  2. nagrada – 700 KM
  3. nagrada – 400 KM

Uz to, očekuju vas i druge vrijedne nagrade. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i mogućnost da osvojite jednu od glavnih nagrada.

Posjetite Eurodelux na magistralnom putu Tuzla–Doboj, u mjestu Puračić.

Vaš Eurodelux – korak ispred drugih!

Promo članak

