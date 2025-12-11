Tržni centar Belamionix slavi rođendan, evo šta Vas čeka

RTV SLON
rođendan, tržni centar Belamionix

Tržni centar Belamionix u Tuzli slavi drugi rođendan, a posjetioci će ove subote imati priliku da uživaju u sadržajima koji su pripremljeni posebno za ovu proslavu. Događaj počinje u subotu 13. decembra u 18 sati i donosi druženje, poklone i praznični ugođaj.

Organizatori su za najmlađe pripremili susret sa Djedom Mrazom koji će tokom večeri razgovarati sa djecom i primati njihove želje. Mališane očekuje i podjela pet stotina poklon paketića, što je jedan od najljepših detalja rođendanske proslave.

Posjetioci koji planiraju kupovinu moći će iskoristiti dodatna rođendanska sniženja u trgovinama unutar centra, dok će na više lokacija biti organizovane degustacije i druga iznenađenja koja dopunjuju program.

Tržni centar Belamionix u Tuzli već je postao prepoznatljiv u ove dvije godine rada po okupljanju  velikog broj posjetilaca tokom posebnih događaja i akcijskih raspordaja.

Ostaje poziv da posjetite tržni centar Belamionix u subotu 13. decembra i uživate u kupovini i ponuđenom programu.

