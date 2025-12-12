Obuća Metro obilježava godišnjicu TC Belamionix, zimska kolekcija snižena 50 posto

Počelo je ono što su kupci čekali cijele sezone, Obuća Metro u Tuzli povodom druge godišnjice Tržnog centra Belamionix pripremila je veliko sniženje zimske kolekcije. U subotu, 13. decembra, svi modeli zimske obuće u ovoj radnji bit će dostupni po cijenama sniženim čak 50 posto.

Sniženje obuhvata kompletnu zimsku kolekciju obuće, što je idealna prilika za sve koji još nisu obavili zimsku kupovinu ili žele obnoviti svoju garderobu kvalitetnom, modernom i toplom obućom.

Obuća Metro, kao jedna od radnji u ovom centru, odlučila je obilježiti godišnjicu na način koji će najviše obradovati kupce, kroz konkretne uštede i povoljne cijene.

Kupci mogu iskoristiti sniženje posjetom radnji Obuća Metro u Tržnom centru Belamionix, ali i putem online shopa, što dodatno olakšava kupovinu svima koji nisu u mogućnosti doći lično.