Shopping dani u Belamionixu donose putovanje u Dubai

Tržni centar Belamionix Tuzla priprema nezaboravan vikend od 9. do 11. oktobra, jer Shopping dani ovog puta donose priliku da se kupovina pretvori u avanturu života, putovanje u Dubai.

Tokom tri dana, posjetioci centra moći će uživati u bogatom zabavnom programu, igrama i animacijama za cijelu porodicu, dok će najuporniji kupci imati priliku osvojiti glavnu nagradu, putovanje za dvoje u Dubai. Uz to, biće dodijeljene i druge vrijedne nagrade, među kojima i 50 poklon paketa kućne hemije.

Pravila učešća su jednostavna, dovoljno je obaviti kupovinu u bilo kojoj prodavnici u TC Belamionix Tuzla u iznosu većem od 50 KM, sačuvati račun i fotografiju postaviti u komentar ispod objave na zvaničnoj Facebook stranici centra. Računi ostvareni u periodu od 9. do 11. oktobra ulaze u izvlačenje za nagradnu igru.

Shopping dani u Belamionixu već su prepoznati kao događaj koji spaja kupovinu, zabavu i nagrade, ali ovog oktobra donose posebno iskustvo, priliku da se sa tuzlanske adrese otputuje u Dubai, grad luksuza i svjetlosti.