Sutra rođendanski dan BTC Živinice, poseban program i odlična atmosfera

RTV SLON

Rođendanski dan BTC Živinice sutra će biti u centru pažnje, jer upravo taj dan nosi najviše sadržaja i najviše razloga da posjetioci dođu i budu dio šeste godišnjice ovog tržnog centra. Rođendanski dan BTC Živinice najavljuje program koji spaja zabavu, druženje i brojne jedinstvene trenutke koje organizatori čuvaju baš za ovu priliku.

Atmosfera će tokom cijelog dana biti ispunjena animacijama za djecu i odrasle, susretima sa influenserima i posebnim rođendanskim trenucima koje posjetioci svake godine s nestrpljenjem očekuju. Centar je pripremio iznenađenja koja dodatno naglašavaju važnost ovog dana i potvrđuju koliko je BTC Živinice postao značajno mjesto okupljanja u gradu.

Velika rođendanska nagradna igra privlači veliku pažnju kupaca, a traje sve do 22. novembra. Kupovinom u vrijednosti od najmanje pedeset konvertibilnih maraka posjetioci se mogu uključiti u utrku za tri putovanja za četiri osobe na Bjelašnicu, Vlašić ili Jahorinu. Dovoljno je račun ubaciti u nagradnu kutiju u centru i sačekati izvlačenje sretnog dobitnika.

Sutrašnji program predstavlja priliku da se obilježi još jedna uspješna godina rada i razvoja ovog tržnog centra, ali i trenutak da se zahvali svim kupcima koji su prepoznali kvalitet i ponudu koju BTC Živinice nudi svakoga dana. Organizatori poručuju da je sve pripremljeno s posebnom pažnjom kako bi posjetioci osjetili pravi duh slavlja.

Sve informacije o programu i satnici aktivnosti dostupne su na društvenim mrežama centra, a posjetiocima preostaje samo jedno – doći i uživati u rođendanskom danu koji je pripremljen baš za njih.

pročitajte i ovo

Vijesti

Bingo City Center Tuzla odgodio proslavu rođendana zbog tragedije u Domu...

Istaknuto

BTC Živinice slavi šesti rođendan i vodi vas na planine

Magazin

Julia Roberts slavi 58. rođendan: Pet filmova koji su obilježili njenu...

BiH

Bingo objavio nove cijene goriva

BiH

Novo radno vrijeme Bingo trgovina, kupcima se preporučuje planiranje kupovine

BiH

Bingo donirao 400.000 KM za izgradnju prve sigurne kuće u Trebinju

Vijesti

Prosječna neto plata u FBiH porasla na 1.603 KM u septembru 2025. godine

Politika

Zastupnici stranaka Trojke: Dodikov govor mržnje i konfrontacije vodi ka opasnoj eskalaciji

Istaknuto

Tužilaštvo TK: Poznat uzrok požara u Domu penzionera Tuzla

Vijesti

Danas konferencija PEU BiH povodom 30. godišnjice Dejtonskog sporazuma

Vijesti

Dom naroda BiH razmatra ključne zakone za usklađivanje s propisima Evropske unije

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]