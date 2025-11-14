Sutra rođendanski dan BTC Živinice, poseban program i odlična atmosfera

Rođendanski dan BTC Živinice sutra će biti u centru pažnje, jer upravo taj dan nosi najviše sadržaja i najviše razloga da posjetioci dođu i budu dio šeste godišnjice ovog tržnog centra. Rođendanski dan BTC Živinice najavljuje program koji spaja zabavu, druženje i brojne jedinstvene trenutke koje organizatori čuvaju baš za ovu priliku.

Atmosfera će tokom cijelog dana biti ispunjena animacijama za djecu i odrasle, susretima sa influenserima i posebnim rođendanskim trenucima koje posjetioci svake godine s nestrpljenjem očekuju. Centar je pripremio iznenađenja koja dodatno naglašavaju važnost ovog dana i potvrđuju koliko je BTC Živinice postao značajno mjesto okupljanja u gradu.

Velika rođendanska nagradna igra privlači veliku pažnju kupaca, a traje sve do 22. novembra. Kupovinom u vrijednosti od najmanje pedeset konvertibilnih maraka posjetioci se mogu uključiti u utrku za tri putovanja za četiri osobe na Bjelašnicu, Vlašić ili Jahorinu. Dovoljno je račun ubaciti u nagradnu kutiju u centru i sačekati izvlačenje sretnog dobitnika.

Sutrašnji program predstavlja priliku da se obilježi još jedna uspješna godina rada i razvoja ovog tržnog centra, ali i trenutak da se zahvali svim kupcima koji su prepoznali kvalitet i ponudu koju BTC Živinice nudi svakoga dana. Organizatori poručuju da je sve pripremljeno s posebnom pažnjom kako bi posjetioci osjetili pravi duh slavlja.

Sve informacije o programu i satnici aktivnosti dostupne su na društvenim mrežama centra, a posjetiocima preostaje samo jedno – doći i uživati u rođendanskom danu koji je pripremljen baš za njih.