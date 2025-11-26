Black Friday u Eurodeluxu: Dva dana vrhunskih popusta!

Arnela Šiljković - Bojić

Eurodelux i ove godine donosi atraktivne Black Friday popuste, a 28.11. i 29.11. kupci mogu očekivati dva dana vrhunskog shoppinga po posebno sniženim cijenama.

Posjetioci će imati priliku pronaći širok izbor proizvoda po znatno povoljnijim cijenama, idealnim za predstojeći period darivanja i pripreme domaćinstva.

Prodajni salon nalazi se pored magistralnog puta Tuzla–Doboj, u mjestu Puračić, gdje ih očekuje pregledan prostor, bogata ponuda i stručno osoblje spremno pomoći pri odabiru.

Iskoristite Black Friday dane i obezbijedite kvalitetne proizvode po odličnim cijenama.

Eurodelux – mjesto dobre kupovine.

pročitajte i ovo

PROMO

Telemach BH obilježio Međunarodni dan djeteta: Donacije zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u Tuzli

PROMO

6. Tuzla Rock School koncert 23.11.25. i upis u novi ciklus!

Tuzla i TK

BTC Živinice proslavio šesti rođendan, nagradna igra traje do 22. novembra

Magazin

Kako mobilni telefoni utiču na našu dnevnu rutinu i slobodno vrijeme?

Magazin

Autentične kulture svijeta – naučite sve o njima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]