Crni petak u FBiH donio rekordnu zaradu

Crni petak 2025. u Federaciji BiH obilježio je novi rekord, jer su trgovci samo 28. novembra ostvarili promet vrijedan blizu 264 miliona KM, što je najviša dnevna zarada zabilježena tokom ovog globalnog shopping fenomena na domaćem tržištu. Prema podacima Porezne uprave FBiH, iznosi govore u prilog sve snažnijem rastu potrošnje građana u pretprazničnoj sezoni i povećanom interesu za akcijske ponude trgovaca, koji iz godine u godinu u BiH imaju sve veći odjek.

Ovogodišnji promet premašio je zaradu ostvarenu na crni petak 2024. godine, kada je u istom danu evidentirano nešto preko 227 miliona KM. Takav rast ukazuje da ni inflacijski pritisci ni rast životnih troškova nisu umanjili sklonost građana ka kupovini u periodu popusta, pogotovo kada se radi o tehničkoj robi, odjeći, kućanskim aparatima i online narudžbama, koje tradicionalno bilježe snažan skok.

Podaci Porezne uprave FBiH pokazuju da je trodnevni period crnog petka, od 27. do 29. novembra, donio ukupni evidentirani promet od blizu 364 miliona KM. Samo dan ranije, u četvrtak 27. novembra, promet je iznosio 254 miliona, dok je 29. novembra donio dodatni blizu 116 miliona KM. Ovakav intenzitet potrošnje govori o tome da se crni petak u BiH više ne doživljava kao jednodnevni događaj, već kao produženi shopping vikend u kojem potrošači planiraju kupovinu, prate cijene i čekaju priliku da kupe ono što su odgađali tokom godine.

Iz Porezne uprave napominju da su navedeni podaci preuzeti iz baze na dan 1. decembra 2025. godine, te da zbog naknadnih fiskalnih prijava i tehničkih poteškoća u obradi podataka može doći do manjih korekcija. No, dosadašnji iznosi jasno potvrđuju trend: crni petak u Federaciji BiH postao je jedan od najjačih potrošačkih dana u godini, a trgovci sve ozbiljnije planiraju kampanje i zalihe kako bi odgovorili na rastuću potražnju.

Ovogodišnji rezultati otvaraju i pitanje što očekivati u narednim godinama. Ako se ovakav ritam nastavi, crni petak bi se mogao ubrojati među najvažnije dane za domaću ekonomiju, jer osim prometa u trgovinama, indirektno utiče i na zapošljavanje, logistiku, transport i digitalni sektor. Za dio trgovaca ovo je period u kojem ostvaruju značajan udio godišnjih prihoda, dok je građanima postao prilika da povoljnije nabave proizvode koje bi inače platili znatno skuplje.

Iako se u javnosti često otvara dilema koliko su popusti stvarni, a koliko marketinški trik, statistika pokazuje da interes ne jenjava. Broj fiskalnih računa i visina prometa ukazuju da potrošači intenzivno prate akcije i da prilagođavaju kupovine u skladu s ponudom, dok trgovci nastoje učiniti crni petak što privlačnijim, svjesni da su konkurencija i očekivanja sve veći.

Crni petak 2025. još jednom je potvrdio da je Bosna i Hercegovina dio globalnog potrošačkog ritma, a trgovinske kompanije već sada analiziraju podatke i pripremaju strategije za narednu godinu, svjesne da kupci traže transparentnost, stvarne popuste i dobru uslugu. Rezultati ostvareni u ovogodišnjoj trodnevnoj akciji bit će važan pokazatelj budućih planova i dinamike potrošnje u Federaciji BiH.