Devizne rezerve BiH rastu: Zlato i dobit jačaju monetarnu stabilnost

Devizne rezerve BiH nastavile su rast i krajem 2025. godine, pokazuju najnoviji podaci koje je objavila Centralna banka Bosne i Hercegovine.

Ovi pokazatelji dolaze u periodu izraženih globalnih ekonomskih neizvjesnosti i potvrđuju jačanje finansijske pozicije države.

Rast deviznih rezervi i neto strane aktive

Prema zvaničnim informacijama, devizne rezerve BiH su na dan 30. novembra 2025. godine iznosile 18,28 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 643 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine.

Istovremeno je zabilježen i rast neto strane aktive, koja je dostigla 1,65 milijardi KM, odnosno 283 miliona KM više nego tokom 2024. godine.

Ovi podaci ukazuju na stabilan priliv sredstava i snažnu poziciju monetarnog sistema, koji uspijeva zadržati otpornost uprkos složenim kretanjima na međunarodnim finansijskim tržištima.

Zlato kao sve važniji oslonac stabilnosti

Posebno se izdvaja rast monetarnog zlata, čije su rezerve tokom 2025. godine povećane na 3,5 tona, što je najviši nivo od osnivanja Centralne banke BiH.

Vrijednost zlatnih rezervi procijenjena je na oko 799 miliona KM, čime zlato dobija sve značajniju ulogu u očuvanju monetarne i finansijske stabilnosti zemlje.

Tokom iste godine povećan je i koeficijent pokrića valutnog odbora, koji je krajem novembra iznosio 109,9 posto. To znači da su sve monetarne obaveze u potpunosti pokrivene deviznim rezervama, uz dodatni sigurnosni prostor.

Rekordna dobit i jačanje kapitala Banke

Centralna banka BiH je u istom periodu ostvarila i snažan finansijski rezultat. Neto dobit na dan 30. novembra 2025. godine iznosila je 289,77 miliona KM, čime je premašen planirani godišnji iznos od 276 miliona KM.

Neto kamatni prihodi dostigli su 320 miliona KM, dok su kapital i rezerve Banke porasli na 1,72 milijarde KM, što je za 528 miliona KM više nego godinu ranije.

Ovi pokazatelji, kako prenosi Forbes, potvrđuju snažnu profitabilnost Centralne banke BiH i rastuću ulogu zlata kao ključnog mehanizma zaštite monetarnog sistema zemlje.