Ukupni depoziti građana, firmi i institucija u Bosni i Hercegovini na kraju augusta iznosili su više od 36 milijardi maraka, pokazuju podaci Centralne banke BiH. To znači da su štednja i novčana sredstva na računima u odnosu na juli porasli za oko 396 miliona maraka, odnosno 1,1 posto.

Najviše su porasli depoziti građana, za oko 170 miliona KM, dok su firme u privatnom sektoru povećale svoje uloge za više od 190 miliona KM. Povećanje je zabilježeno i kod javnih preduzeća, vladinih institucija i drugih domaćih sektora.

Gledano na godišnjem nivou, štednja i depoziti u BiH porasli su za više od 10 posto, odnosno 3,39 milijardi maraka više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast zabilježen je kod građana i vladinih institucija, dok su jedino javna preduzeća imala blagi pad depozita.

Kada je riječ o kreditima, ukupno zaduženje domaćih sektora na kraju augusta iznosilo je 27,44 milijarde maraka, što je blago smanjenje u odnosu na juli. Najviše su porasli krediti građanima, dok su firme i javna preduzeća u istom periodu smanjila obim zaduživanja.

Na godišnjem nivou, ukupni krediti u BiH su ipak porasli za 9,5 posto, što znači da su građani, privatne firme i javne institucije uzeli novih 2,39 milijardi maraka kredita u odnosu na prošlu godinu.

Devizne rezerve Centralne banke BiH također su u porastu i na kraju augusta iznosile su 17,92 milijarde KM, što je 7,4 posto više nego godinu ranije.