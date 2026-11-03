Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije na području TK, prekidi struje
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 03.11.2026. godine (utorak) na području:

1. Opštine Kalesija:

– u naseljima: Prnjavor, Miljanovci, Sarači, Dubnica, Mahmutovići, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Rainci Gornji, Međas i Petrovice u vremenu od 08:30 do 15:00 sati,

2. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Okresanica, Lipici, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Donji Srebrenik, Ćojluk, Sofići, Polje, te u ulicama: Mehmeda Ibrahimovića, Posavskog odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Spahe, Ismeta Ahmetovića, 16. Muslimanske brigade, Hazima Fazlića, Džemaludina efendije Čauševića, Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića-Benka, Majevička i Vahida Ibrića u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: Reufa Hodžića, 21.Divizije i Muhsina Rizvića u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

Dana 04.11.2026. godine (srijeda) na području:

1.Grada Srebrenika:

– u naseljima: Sladna, Vikale, Ibrići, Gulami, Salihbašići, Falešići, Brda, Brnčani, Čekaniči Donji, Čekanići Gornji, Gornji Moranjci Mahala, Murati, Gornji Moranjci Bošnjaci, Omerbašići i dio Babunovića u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

– u naseljima: Kiseljak, Kiseljak novo naselje, Kiseljak Buljubašići, Sječe i Markuše u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima:Vitalj, Progres, Mesnjača i Gojsalići u vremenu od 08.30 do 15:00 sati.

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