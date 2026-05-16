Rukometaši BiH ostali bez Svjetskog prvenstva nakon poraza od Farskih Ostrva

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, nakon što je u revanš susretu finala baraža poražena od Farskih Ostrva rezultatom 33:28.

Izabranici selektora Damira Doborca odigrali su veoma dobro prvo poluvrijeme i uspjeli nadoknaditi zaostatak iz prvog meča u Tuzli, ali su u nastavku posustali, pa su Farani na kraju stigli do nove pobjede i plasmana na veliko takmičenje.

Domaći tim bolje je otvorio utakmicu i poveo sa 2:0, ali se reprezentacija BiH brzo vratila i napravila preokret. Na krilima raspoloženog Farisa Čolakovića bh. tim dolazi do vodstva od 5:3.

Bosna i Hercegovina održavala je prednost tokom većeg dijela prvog poluvremena, a na odmor se otišlo pri rezultatu 15:13 za bh. tim.

Ipak, početkom drugog dijela uslijedio je preokret. Farska Ostrva su u 36. minuti stigla do izjednačenja, nakon čega je uslijedio pad u igri reprezentacije BiH. Nisu pomogli ni time-outi selektora Doborca, a domaći rukometaši preuzeli su kontrolu nad utakmicom.

Nakon 45 minuta igre Farani su vodili 26:23 i tada je postalo jasno da će Bosni i Hercegovini biti potrebno pravo čudo za pobjedu od tri gola razlike i plasman na Svjetsko prvenstvo.

Do kraja susreta reprezentacija Farskih Ostrva sigurno je čuvala prednost i slavila rezultatom 33:28.

Kao i u prvom susretu u Tuzli, najefikasniji u redovima Farskih Ostrva bio je Hakun Teigum sa 11 pogodaka. Oli Mittun postigao je šest golova, dok su po četiri dodali Ties Horn, Vilhelm Poulsen i Leivur Mortensen.

U reprezentaciji Bosne i Hercegovine najviše se istakao Amer Šahinović sa deset pogodaka, Omer Mehmedović postigao je šest, a Faris Čolaković četiri gola.

Svjetsko prvenstvo u rukometu igrat će se naredne godine u Njemačkoj, od 13. do 31. januara.