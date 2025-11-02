Rukometaši BiH poraženi od Saudijske Arabije u drugom prijateljskom susretu

U drugom pripremnom meču koji je odigran zatvorenog tipa na Ilidži, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Saudijske Arabije rezultatom 28:25 (14:12).

Najefikasniji u redovima našeg tima bio je Luka Perić sa šest pogodaka, dok su Elmas Avdić i Marijan Šaravanja postigli po pet. Po dva gola dodali su Adin Faljić, Marko Panić i Domagoj Alilović, a po jedan Milan Vukšić, Faris Čolaković i Renato Čajić.

Ovim susretom završen je novembarski ciklus okupljanja rukometne reprezentacije BiH, koji je poslužio za testiranje igrača i uigravanje ekipe.

Podsjećamo, u prvom meču odigranom u petak, naši reprezentativci slavili su protiv Saudijske Arabije rezultatom 33:26.

Novo okupljanje reprezentacije BiH planirano je krajem ove i početkom naredne godine, u sklopu priprema za naredne kvalifikacione utakmice.