Rukometaši BiH poraženi od Saudijske Arabije u drugom prijateljskom susretu

RTV SLON
Foto: RS BiH

U drugom pripremnom meču koji je odigran zatvorenog tipa na Ilidži, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Saudijske Arabije rezultatom 28:25 (14:12).

Najefikasniji u redovima našeg tima bio je Luka Perić sa šest pogodaka, dok su Elmas Avdić i Marijan Šaravanja postigli po pet. Po dva gola dodali su Adin Faljić, Marko Panić i Domagoj Alilović, a po jedan Milan Vukšić, Faris Čolaković i Renato Čajić.

Ovim susretom završen je novembarski ciklus okupljanja rukometne reprezentacije BiH, koji je poslužio za testiranje igrača i uigravanje ekipe.

Podsjećamo, u prvom meču odigranom u petak, naši reprezentativci slavili su protiv Saudijske Arabije rezultatom 33:26.

Novo okupljanje reprezentacije BiH planirano je krajem ove i početkom naredne godine, u sklopu priprema za naredne kvalifikacione utakmice.

pročitajte i ovo

Sport

Rukometaši BiH igraju dva prijateljska meča, Doborac objavio spisak igrača

Tuzla i TK

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Koji događaji su obilježili ovaj dan?

Sport

Počele mini pripreme bh. rukometaša

Tuzla i TK

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon – pregled događaja dana

Istaknuto

Rukometaši BiH otputovali u Portugal

Tuzla i TK

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon – pregled događaja dana na jednom mjestu

Vijesti

Osumnjičeni sarajevski policajci na kriminalističkoj obradi, saslušavaju se i svjedoci

Istaknuto

Završen mirni protest u Tuzli: Građani tražili odgovornost i ostavke nakon slučaja trgovine ljudima

Vijesti

Sazvana hitna sjednica Vlade KS zbog hapšenja dvojice pripadnika MUP-a

Istaknuto

Isak o hapšenju policajaca u KS: Takvi ljudi ne zaslužuju da nose policijsku uniformu

Vijesti

Sesija Krug 99: BiH suočena s opasnošću „gruntocida“

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]