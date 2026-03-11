Doborac skratio spisak igrača za mečeve predbaraža za Mundijal

Nedžida Sprečaković
Doborac objavio spisak igrača za mečeve predbaraža za Mundijal
Doborac skratio spisak igrača za mečeve predbaraža za Mundijal

Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac objavio je spisak igrača na koje računa za mečeve predbaraža za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Na spisku se nalaze: Bekir Čordalija (Kielce; Poljska), Berin Brkić (Bregenz Handball; Austrija), Zoran Radić (Saran; Francuska), Adi Mehmedćehajić (Slovan Ljubljana; Slovenija), Mirko Mišetić (Izviđač), Omer Mehmedović (Riko Ribnica; Slovenija), Elmas Avdić (Trimo Trebnje; Slovenija), Mislav Grgić (Gyor; Mađarska), Alen Hadžimuhamedović (Bietigheim; Njemačka), Luka Knežević (Al-Khor; Katar), Domagoj Alilović (Csurgoi; Mađarska), Amer Šahinović (Izviđač), Faris Čolaković (Winterthur; Švicarska), Marko Panić (Budai Farkasok; Mađarska), Kerim Semić (Izviđač), Ibrahim Haseljić (Nexe; Hrvatska), Luka Perić (Celje; Slovenija), Adin Faljić (Flensburg; Njemačka), Dragan Šoljić (Zrinjski), Amir Muhović (Spor Toto; Turska).

Zmajevi se okupljaju u nedjelju 15. marta u Tuzli, a prvi meč protiv Kosova igramo 19. marta od 20 sati u SKPC Mejdan u Tuzli. Revanš je tri dana kasnije na Kosovu od 17 sati.

Pobjednik ovog dvomeča će igrati u baražu protiv Farskih Ostrva. Mečevi baraža igrat će se 13. ili 14. i 16. ili 17. maja 2026. godine. BiH ili Kosovo će u duelu protiv Farskih Ostrva biti domaćini prvog susreta.

Karte za prvi meč protiv Kosova su već u prodaji, a možete ih kupiti u CD Shop Mido, te u kancelariji Rukometnog saveza Tuzlanskog kantona.

