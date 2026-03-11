Doborac objavio spisak igrača za mečeve predbaraža za Mundijal

Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac objavio je spisak igrača na koje računa za mečeve predbaraža za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Na spisku se nalaze: Bekir Čordalija (Kielce; Poljska), Berin Brkić (Bregenz Handball; Austrija), Zoran Radić (Saran; Francuska), Adi Mehmedćehajić (Slovan Ljubljana; Slovenija), Mirko Mišetić (Izviđač), Omer Mehmedović (Riko Ribnica; Slovenija), Elmas Avdić (Trimo Trebnje; Slovenija), Mislav Grgić (Gyor; Mađarska), Alen Hadžimuhamedović (Bietigheim; Njemačka), Luka Knežević (Al-Khor; Katar), Domagoj Alilović (Csurgoi; Mađarska), Amer Šahinović (Izviđač), Faris Čolaković (Winterthur; Švicarska), Marko Panić (Budai Farkasok; Mađarska), Kerim Semić (Izviđač), Ibrahim Haseljić (Nexe; Hrvatska), Luka Perić (Celje; Slovenija), Adin Faljić (Flensburg; Njemačka), Dragan Šoljić (Zrinjski), Amir Muhović (Spor Toto; Turska).

Zmajevi se okupljaju u nedjelju 15. marta u Tuzli, a prvi meč protiv Kosova igramo 19. marta od 20 sati u SKPC Mejdan u Tuzli. Revanš je tri dana kasnije na Kosovu od 17 sati.

Pobjednik ovog dvomeča će igrati u baražu protiv Farskih Ostrva. Mečevi baraža igrat će se 13. ili 14. i 16. ili 17. maja 2026. godine. BiH ili Kosovo će u duelu protiv Farskih Ostrva biti domaćini prvog susreta.

Karte za prvi meč protiv Kosova su već u prodaji, a možete ih kupiti u CD Shop Mido, te u kancelariji Rukometnog saveza Tuzlanskog kantona.