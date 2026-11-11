RTV Slon saznaje imena ministara u novoj Vladi TK?

Nova Vlada TK još nije formirana, ali se u političkim krugovima već razgovara o mogućim kandidatima za ministarske pozicije.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došla RTV Slon iz izvora upoznatih s razgovorima o formiranju vlasti, među imenima koja se spominju nalaze se bivši kantonalni funkcioneri, aktuelni rukovodioci javnih ustanova, lokalni političari i dosadašnji zastupnici.

Konstituirajuća sjednica novog saziva Skupštine Tuzlanskog kantona zakazana je za sutra, 12. novembra, u 11 sati, u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Time počinje formalni rad novog saziva kantonalne zakonodavne vlasti, nakon čega slijede naredni koraci u formiranju Vlade.

Prema informacijama objavljenim danas u drugim medijima, postignut je okvirni dogovor o raspodjeli resora između stranaka koje bi trebale činiti novu skupštinsku većinu. SDA bi, prema tim navodima, trebala dobiti sedam ministarstava, DF i BH Zeleni tri, dok bi SBB i Stranka za BiH preuzeli po jedan resor.

RTV Slon naglašava da imena koja objavljujemo u nastavku nisu zvanično potvrđeni kandidati niti imenovani ministri. Riječ je o nezvaničnim informacijama iz izvora redakcije, koje u ovoj fazi nisu nezavisno potvrđene za sve navedene osobe. Dio kombinacija mogao bi se promijeniti tokom stranačkih dogovora, a postoji mogućnost i da pojedina imena uopće ne budu predložena.

Tarik Arapčić među imenima za Ministarstvo zdravstva

Prema saznanjima RTV Slon, jedno od imena koje se spominje za poziciju ministra zdravstva Tuzlanskog kantona jeste Tarik Arapčić, nekadašnji direktor Doma zdravlja Lukavac i dugogodišnji kadar SDA.

Arapčić je rođen 1959. godine, a po zanimanju je doktor medicine. U ranijem periodu obavljao je funkciju predsjednika Tuzlanskog kantona, od 1998. do 2001. godine, što potvrđuju podaci o prethodnim sazivima kantonalne vlasti.

Njegov eventualni povratak na izvršnu funkciju za sada je isključivo jedna od nezvaničnih kadrovskih mogućnosti.

Ko bi mogao preuzeti privredu i finansije?

Za Ministarstvo privrede u razgovorima o formiranju vlasti, prema informacijama RTV Slon, spominje se Ahmet Omerović.

Redakcija naglašava da nije riječ o Ahmedu Omeroviću, aktuelnom ministru obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Identitet i politički angažman Ahmeta Omerovića, kao i mogućnost njegove kandidature, još nisu dovoljno potvrđeni da bi se mogao predstaviti kao izgledan budući ministar.

Kada je riječ o Ministarstvu finansija, prema informacijama iz izvora RTV Slon, razgovara se o mogućem kandidatu iz SDA Srebrenik. Redakcija raspolaže nezvaničnim informacijama o njegovom identitetu, ali zbog nedovoljno potvrđenih podataka ime zasada ne objavljujemo.

Sabahudin Sakić i Sejfo Muharemović u kadrovskim kombinacijama

Za Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja spominje se Sabahudin Sakić, direktor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija.

Prema informacijama kojima raspolaže RTV Slon, Izvršni odbor SDA Kalesija podržao je Sakića za ovu ministarsku poziciju. Međutim, redakcija nema zvaničnu potvrdu da je njegova kandidatura prihvaćena na kantonalnom nivou.

Među imenima koja se spominju za Ministarstvo unutrašnjih poslova nalazi se Sejfo Muharemović, nekadašnji vijećnik u Gradskom vijeću Živinice i član SDA.

Ni u ovom slučaju nema zvanične odluke o kandidaturi ili imenovanju.

Moguće promjene u obrazovanju, kulturi i zaštiti okolice

Prema nezvaničnim saznanjima RTV Slon, za Ministarstvo obrazovanja i nauke spominje se Harun Bećirović iz Banovića.

Bećirović je doktor medicine i specijalista psihijatrije, zaposlen u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Banovići. Od 2024. godine obavlja dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Banovići, a bio je i na izbornoj listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona.

Za Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u opticaju je ime Zorana Blagojevića, diplomiranog ekonomiste koji je ranije obavljao funkciju ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Također se ranije spominjalo i ime aktuelne vijećnice u GV Tuzla Senie Husić.

Blagojević je rođen 1970. godine u Tuzli, a tokom političke karijere bio je i savjetnik za odnose s javnošću premijera Federacije BiH.

Kao mogući kandidat za ministra prostornog uređenja i zaštite okolice spominje se Emir Softić, koji prema informacijama redakcije obavlja dužnost sekretara tog ministarstva, a povezuje se i s rukovodećim strukturama Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Za sada nijedno od navedenih imena nema potvrđen status budućeg ministra.

Hoće li neki dosadašnji ministri ostati na funkcijama?

Spominje se i mogućnost da Nataša Marošević, aktuelna ministrica pravosuđa i uprave, nastavi obavljati ovu funkciju.

Marošević je na čelu ovog ministarstva i u trenutnom sazivu Vlade, ali informacije o njenom mogućem ostanku nisu zvanično potvrđene.

Za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u nezvaničnim kombinacijama nalazi se Sandra Imširević, dosadašnja zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona.

Kada je riječ o resoru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, među imenima koja se spominju nalazi se Abdulah Zukić iz Živinica, koji je ranije obavljao ministarsku funkciju u ovom resoru.

Međutim, prema danas objavljenim informacijama o mogućoj raspodjeli ministarstava, resor poljoprivrede trebao bi pripasti SBB-u, zbog čega ranije kadrovske kombinacije treba posmatrati s dodatnim oprezom.

Za Ministarstvo za boračka pitanja RTV Slon trenutno nema dovoljno pouzdanih informacija o mogućim kandidatima.

Nova Vlada TK još čeka formalnu proceduru imenovanja

Iako se u političkim krugovima već spominju brojna imena, nova Vlada TK neće biti formirana samim konstituisanjem kantonalne Skupštine. Potrebno je provesti propisanu proceduru izbora kantonalnog rukovodstva, imenovanja mandatara i potvrđivanja sastava izvršne vlasti.

Prema današnjim medijskim informacijama, za mandatara je predložen Omer Kovčić, ali njegovo imenovanje tek treba proći odgovarajuću institucionalnu proceduru.

Informacije do kojih je došla RTV Slon pokazuju koja se imena trenutno razmatraju u pojedinim političkim krugovima, ali ne predstavljaju konačan spisak budućih ministara. Zvaničan sastav Vlade bit će poznat tek nakon što ovlašteni predlagači utvrde kandidature i nadležne institucije provedu postupak imenovanja. Važno je napomenuti da nisu imenovani ni svi gradovi/općine iz TK, a koji bi mogli imati svoje predstavnike u Vladi.