Barbarez potvrdio loše vijesti: Tabaković ide na operaciju

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez potvrdio je da Harisa Tabakovića očekuje operacija koljena zbog povrede meniskusa, nakon koje će bh. napadač pauzirati do kraja godine.

Ovu informaciju saopćio je danas na konferenciji za medije uoči sutrašnje utakmice protiv Rumunije, naglasivši da reprezentacija želi pobjedom završiti takmičarsku godinu.

Tabaković je ranije imao problema s istim koljenom, a nakon dodatnih pregleda utvrđeno je da je potreban operativni zahvat, koji bi trebao biti obavljen tokom ove sedmice.

„Pauzirat će do kraja godine, to je par utakmica za klub i to je okej jer imaju pauzu malo dužu. U martu će biti s nama ako ne bude drugih stvari, operacija će biti ove sedmice“, kazao je Barbarez.

Selektor je poručio da razumije koliko je povreda teško pala Tabakoviću, ali vjeruje da će se napadač oporaviti do martovskih reprezentativnih obaveza.

Barbarez neće čuvati igrače zbog žutih kartona

Iako je Bosna i Hercegovina već osigurala drugo mjesto u grupi Lige nacija i plasman u baraž za ulazak u Ligu A, Barbarez ne planira kalkulisati sa sastavom protiv Rumunije.

Čak osam reprezentativaca ima problema sa žutim kartonima, pa bi nova javna opomena mogla značiti suspenziju za naredni susret. Ipak, selektor je poručio da to neće određivati njegov izbor igrača.

„Razmišljamo o kartonima, ali to ne utječe na sastav. Želimo iskoristiti momentum i pokušati dobiti ovu utakmicu“, rekao je Barbarez.

Naglasio je da Rumuniju smatra ozbiljnim protivnikom, bez obzira na njen plasman u grupi, te da očekuje zahtjevnu utakmicu u kojoj nijedna reprezentacija neće imati lak zadatak.

Zmajevi napreduju, Barbarez zadovoljan taktičkim mogućnostima

Govoreći o razvoju reprezentacije, Barbarez je istakao da je ekipa u protekle dvije godine napravila značajan iskorak, posebno u pogledu stabilnosti, podmlađivanja i prilagođavanja različitim taktičkim zahtjevima.

Kao primjer naveo je utakmicu protiv Švedske, u kojoj je Bosna i Hercegovina postigla dva gola i pokazala da može biti opasna u različitim formacijama.

Objasnio je da je ekipa susret počela u formaciji 4-4-2, dok je nakon izmjena u drugom poluvremenu prešla na sistem 3-4-2-1, u kojem su značajnu ulogu dobili Mahmić i Alajbegović.

„Nije važno ko počinje nego ko završava utakmicu, to na kraju donosi bodove, to stalno govorim igračima“, naglasio je selektor.

Posebno je pohvalio Jovu Lukića, ističući njegov fudbalski kvalitet i odnos prema reprezentaciji. Potvrdio je da je napadač, uprkos ranijim problemima s leđima, spreman za utakmicu protiv Rumunije.

Barbarez o navijačima: To je moja najveća pobjeda

Selektor se osvrnuo i na podršku koju su Zmajevi imali tokom gostovanja u Švedskoj, kao i na doček koji im je priređen nakon povratka u Sarajevo.

Istakao je da ga posebno raduje povezanost reprezentacije i navijača, uključujući Bosance i Hercegovce koji decenijama žive izvan domovine.

„Momci mi ne mogu hodati po gradu, svi im traže autogram, to mi pravi problem, ali je meni srce ogromno jer sam zahvalan što sam dobio šansu da mogu raditi i činiti ljude sretnim“, izjavio je Barbarez.

Govoreći o sutrašnjem protivniku, selektor je izrazio poštovanje prema rumunskom fudbalu i njihovom selektoru Gheorgheju Hagiju, ističući da su istrajnost i povjerenje u dugoročni rad ključni za napredak reprezentacije.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Rumunije igra se sutra na stadionu Bilino polje u Zenici, s početkom u 20:45 sati. Direktan prijenos najavljen je na BHT1 i MY TV.