POSKOK: Određen pritvor za devet osumnjičenih

Adin Jusufović
Policija, MUP, nesreca, nezgoda, baščaršija, ubistvo, kanabis
Foto: Ilustracija

POSKOK je saopćio da je za devet osoba, uhapšenih prošle sedmice u policijskoj akciji usmjerenoj protiv dvije organizovane kriminalne grupe, određen pritvor.

Odluku je donio Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, prihvativši prijedlog Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH.

Pritvor je određen za svih devet osumnjičenih za koje je tužilaštvo zatražilo ovu mjeru. Riječ je o nastavku postupka nakon opsežne policijske akcije provedene 11. novembra, tokom koje je slobode lišeno ukupno 15 osoba.

Akcija je bila usmjerena na dvije organizovane kriminalne grupe koje se dovode u vezu s neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga, organizovanim kriminalom i pranjem novca.

U akciji POSKOK-a zaplijenjeno oko 150 kilograma droge

Tokom policijske akcije uhapšeno je 13 osoba na području Zeničko-dobojskog kantona, dok su dvije osobe lišene slobode u Kantonu Sarajevo.

Prema ranije objavljenim podacima POSKOK-a, tokom dosadašnjih istražnih aktivnosti zaplijenjeno je približno 150 kilograma opojnih droga, kao i 83 litre ulja namijenjenog proizvodnji amfetamina.

Prilikom pretresa oduzeto je više od 100.000 KM gotovine, devet putničkih automobila, jedan motocikl, oružje te oprema za vaganje narkotika.

Istražne aktivnosti provedene su po naredbama Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH, pod nadzorom Federalnog tužilaštva, uz učešće više policijskih i sigurnosnih agencija.

Odlukom suda devet osumnjičenih ostaje u pritvoru, dok se postupak protiv osoba obuhvaćenih istragom nastavlja.

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