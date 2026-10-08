Alumni mreža Filozofskog fakulteta u Tuzli povezivat će bivše studente i akademsku zajednicu

Alumni mreža Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli trebala bi omogućiti trajno povezivanje bivših studenata s ovom visokoškolskom ustanovom. Fakultet je pokrenuo inicijativu za njeno institucionalno uspostavljanje, s ciljem jačanja saradnje, razmjene profesionalnih iskustava i uključivanja diplomiranih studenata u akademske i razvojne aktivnosti.

Pokretanjem inicijative Filozofski fakultet želi stvoriti organizovan prostor u kojem će bivši studenti moći održavati kontakte s akademskom zajednicom, međusobno se povezivati i doprinositi razvoju studijskih programa.

Posebna pažnja bit će posvećena povezivanju obrazovanja i tržišta rada, kako bi iskustva diplomiranih studenata pomogla sadašnjim generacijama u profesionalnom razvoju.

Šta će omogućiti Alumni mreža Filozofskog fakulteta?

Planirano je da se bivši studenti uključe u različite aktivnosti Fakulteta, od mentorstva i karijernog savjetovanja do gostujućih predavanja, stručnih radionica i saradnje s institucijama i organizacijama.

Alumnisti će, u skladu sa svojim stručnim i naučnim iskustvom, imati mogućnost učestvovanja u radu naučnoistraživačkih i razvojnih centara Filozofskog fakulteta.

Njihov angažman mogao bi obuhvatiti istraživačke projekte, stručne analize, edukacije, konferencije i druge aktivnosti koje povezuju akademsko znanje s praktičnim iskustvom.

Alumni mreža Filozofskog fakulteta bit će usmjerena i na promociju profesionalnih, naučnih i društvenih dostignuća bivših studenata, čime se želi ojačati saradnja različitih generacija.

Bivši studenti bit će pozvani da se uključe

Iz Filozofskog fakulteta ističu da završetak studija ne bi trebao značiti i prekid veze s ustanovom, već otvaranje novih mogućnosti za akademsku i profesionalnu saradnju.

Uspostavljanje Alumni mreže zamišljeno je kao dugoročan proces koji će omogućiti da znanje i iskustvo bivših studenata budu dostupni i sadašnjim generacijama.

U narednom periodu Fakultet će definisati organizacionu strukturu mreže, uslove članstva, načine komunikacije i planirane aktivnosti. Nakon toga bivši studenti bit će pozvani da se uključe u njen rad i daljnji razvoj.