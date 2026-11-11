PlayStation 5 dostigao 100 miliona isporučenih konzola

PlayStation 5 premašio je granicu od 100 miliona isporučenih konzola širom svijeta, potvrdila je kompanija Sony Interactive Entertainment. Ovaj rezultat ostvaren je neposredno prije šeste godišnjice izlaska konzole, čime se PS5 pridružio najuspješnijim uređajima u historiji PlayStationa.

Prema zvaničnim podacima kompanije Sony, do 10. novembra 2026. godine trgovcima je isporučeno više od 100 miliona primjeraka konzole PlayStation 5. Riječ je o četvrtoj Sonyjevoj konzoli koja je dostigla ovu brojku, nakon originalnog PlayStationa, PlayStationa 2 i PlayStationa 4.

Važno je razlikovati broj isporučenih uređaja od stvarne prodaje krajnjim kupcima. Sonyjeva statistika obuhvata konzole dostavljene trgovcima, uključujući vraćene i obnovljene uređaje.

PlayStation 5 premašio 100 miliona primjeraka uoči šeste godišnjice

PlayStation 5 pojavio se na tržištu 12. novembra 2020. godine, a granicu od 100 miliona isporučenih konzola dostigao je dva dana prije svog šestog rođendana.

Još krajem septembra Sony je prijavio 97,9 miliona isporučenih uređaja, što znači da je tokom narednih 40 dana trgovcima dostavljeno najmanje 2,1 milion dodatnih konzola.

Povećana isporuka dolazi uoči praznične kupovne sezone, ali i najavljenog izlaska igre Grand Theft Auto VI, zakazanog za 19. novembar.

Iako se očekuje veliko interesovanje za novu igru, Sony nije potvrdio da je upravo njen dolazak utjecao na povećanje isporuka PlayStationa 5.

Isporuke konzola manje nego prošle godine

Uprkos dostizanju značajnog rezultata, najnoviji finansijski izvještaji pokazuju da se tempo isporuke PlayStationa 5 smanjuje.

Od jula do septembra ove godine Sony je isporučio 2,6 miliona konzola, dok je u istom periodu 2025. godine taj broj iznosio četiri miliona.

Najuspješnija finansijska godina za PlayStation 5 bila je ona koja je završena u martu 2024. godine, kada je isporučeno 20,8 miliona uređaja.

U narednoj finansijskoj godini isporuke su smanjene na 18,5 miliona, dok je u godini završenoj u martu 2026. isporučeno 16 miliona konzola.

PlayStation 2 i dalje nedostižan rekorder

Iako je PlayStation 5 dostigao 100 miliona isporučenih primjeraka, još je daleko od rekorda koji drži legendarni PlayStation 2.

Sonyjeve zvanične statistike pokazuju da je PlayStation 2 isporučen u više od 160 miliona primjeraka, dok je PlayStation 4 premašio 117 miliona.

Originalni PlayStation dostigao je 102,4 miliona, a PlayStation 3 završio je svoj tržišni ciklus s približno 87,4 miliona isporučenih konzola.

Osim prodaje uređaja, Sony bilježi značajne rezultate i u distribuciji videoigara. Do kraja septembra ove godine ukupna prodaja igara za PlayStation 4 i PlayStation 5 premašila je 1,79 milijardi primjeraka.

Prema procjenama kompanije, PlayStation platformu mjesečno aktivno koristi oko 127 miliona korisnika.