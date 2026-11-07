Čaše nakon pranja često ostavljamo naopako, ali jedna greška može uzrokovati neugodne mirise

Nakon pranja suđa mnogi čaše odlažu otvorom prema dolje, vjerujući da će se tako lakše ocijediti i osušiti. Ipak, ovakav način odlaganja može predstavljati problem ako čaše postavimo direktno na kuhinjsku krpu ili ravnu površinu.

Razlog je nedovoljna cirkulacija zraka. Kada rub čaše potpuno prione uz podlogu, zrak ne može slobodno prolaziti kroz njenu unutrašnjost, zbog čega se vlaga duže zadržava. Takvi uslovi mogu pogodovati nastanku ustajalih i neugodnih mirisa.

Problem nije u samom okretanju čaša naopako, već u načinu na koji ih ostavljamo da se osuše. Ako ih postavljamo otvorom prema dolje, najbolje je koristiti ocjeđivač s rešetkastom podlogom koja omogućava prolazak zraka.

Kako pravilno sušiti i odlagati čaše?

Nakon pranja čaše je najbolje ostaviti na ocjeđivaču koji omogućava cirkulaciju zraka. Treba izbjegavati njihovo direktno postavljanje na mokru kuhinjsku krpu ili glatku površinu na kojoj se otvor potpuno zatvara.

Također, prije odlaganja u kuhinjski ormarić potrebno je sačekati da se potpuno osuše. Ne preporučuje se ni slaganje vlažnih čaša jedne u druge jer se na taj način dodatno zadržava vlaga i usporava sušenje.

Čaše bi trebalo čuvati na čistom i suhom mjestu, dalje od izvora jakih mirisa.

Dakle, čaše nije pogrešno okretati naopako nakon pranja. Važno je samo osigurati da imaju dovoljno prostora za cirkulaciju zraka i da se potpuno osuše prije odlaganja.