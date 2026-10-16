Dnevnik Crno i Bijelo – 16.10.2026.

Centru za autizam „Meho Sadiković“ u Tuzli neophodno je proširenje prostornih i kadrovskih kapaciteta kako bi stručna podrška bila dostupna većem broju djece i osoba s autizmom. Usluge Centra trenutno koristi 25 osoba, dok je na listi čekanja više od 110 porodica iz Tuzlanskog kantona. Zbog toga je danas, povodom obilježavanja Dana Centra, pokrenuta javna kampanja za proširenje kapaciteta ustanove i uvođenje dodatnih zdravstvenih usluga.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH donijela je 385 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu, u vrijednosti većoj od 6,2 miliona maraka. Regionalnom centru Tuzla pripada 105 rješenja. Novac je isplaćen za 294 građanina, dok se za preostalih 91 čeka potvrda o uručenju rješenja.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH tokom augusta smanjen je za 5.820 osoba. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, na kraju mjeseca bilo je zaposleno 539.806 radnika. Najveći pad zabilježen je u obrazovanju i prerađivačkoj industriji.

Prosječna neto plata u Federaciji BiH u augustu iznosila je 1.708 maraka, što je za 2,8 posto manje nego u julu. Najviše su zarađivali zaposleni u sektoru informacija i komunikacija, prosječno 2.316 maraka, a najmanje u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, 1.151 marku.

Sindikalna potrošačka korpa za septembar iznosila je 3.565 maraka i 70 feninga. Prosječna plata u Federaciji BiH pokrivala je 47,9 posto troškova četveročlane porodice, a minimalna svega 28,8 posto. Najveći dio troškova odnosi se na prehranu, više od 46 posto.

Kupovina stana, nastavak obrazovanja i sticanje znanja potrebnih za zaposlenje neki su od izazova s kojima se suočavaju mladi. Podršku im kroz različite programe pružaju Tuzlanski kanton i Grad Tuzla. Koliko ove mjere mogu olakšati put do samostalnosti, provjerili smo kroz iskustvo jedne korisnice i programe institucija.

Kantonalna uprava za šumarstvo TK objavila je javni poziv vrijedan gotovo 468 hiljada maraka. Sredstva su namijenjena obnovi šuma, sanaciji šteta i održavanju šumskih puteva. Pravo prijave ima preduzeće Šume Tuzlanskog kantona, a rok je 15 dana od prijema poziva.

Žene iz ruralnih područja Podrinja suočavaju se s brojnim preprekama na putu do ekonomske samostalnosti. Kako bi im omogućilo lakši plasman domaćih proizvoda i dodatne izvore prihoda, Udruženje Vive žene iz Tuzle pokrenulo je projekat „Podrinjska kuća: Sjeme saradnje“. U projekat je uključeno 25 žena, a danas su u Tuzli razmatrane mogućnosti uspostavljanja zajedničkog poslovnog modela, ali i problemi s kojima se žene na selu svakodnevno suočavaju.

Na Trgu slobode u Tuzli danas je otvoren 21. Međunarodni sajam pčelarstva „Dani meda Tuzla 2026“. Manifestacija okuplja pčelare iz BiH i regije, a posjetiocima nudi različite vrste meda i pčelinjih proizvoda. Sajam traje i sutra, a ove godine zabilježen je rekordan interes za ocjenjivanje kvaliteta meda.

Fudbaleri Slobode sutra od 14 sati i 30 minuta gostuju Jedinstvu u Bihaću, u 10. kolu Prve lige FBiH. Tuzlaci će igrati bez suspendovanog Beganovića, dok je nastup nekoliko igrača upitan zbog povreda. Trener Edis Mulalić ističe da ekipa napreduje, ali još nije dostigla željeni nivo igre.

Košarkaši Slobode Energoinvest večeras su u Mejdanu savladali Igman Burch rezultatom 105:86, ostvarivši prvu domaću pobjedu u novoj sezoni Prvenstva BiH. Bio je to drugi ligaški trijumf Tuzlaka, a najefikasniji su bili Bukva i Williams sa po 14 poena.