Perete voće i povrće sodom bikarbonom? Stručnjaci upozoravaju na čestu grešku

Jasmina Ibrahimović
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Pranje voća i povrća prije konzumiranja svakodnevna je navika, ali način na koji to radimo može biti važniji nego što mislimo. Dok pojedini koriste sodu bikarbonu, sirće ili posebna sredstva za čišćenje, stručnjaci američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) preporučuju jednostavniji postupak, temeljito ispiranje pod tekućom vodom.

Prema preporukama FDA, voće i povrće nije potrebno prati sapunom, deterdžentima niti komercijalnim sredstvima za pranje namirnica. Takvi proizvodi mogu ostaviti ostatke hemijskih supstanci koje se mogu apsorbovati kroz površinu namirnica i predstavljati zdravstveni rizik.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti namirnicama koje se jedu sa korom, poput jabuka, krušaka i krastavaca. Voće i povrće s čvrstom površinom može se dodatno očistiti posebnom četkicom namijenjenom za hranu.

Zanimljivo je da se preporučuje pranje i onog voća koje prije konzumiranja gulimo. Prilikom rezanja ili guljenja bakterije i nečistoće s kore mogu se prenijeti na unutrašnjost ploda, posebno ako koristimo nož.

Nakon pranja poželjno je namirnice osušiti čistim papirnim ili kuhinjskim ubrusom, čime se može dodatno smanjiti prisustvo bakterija na površini. Ipak, pranje ne uklanja sve mikroorganizme niti garantuje potpuno uklanjanje ostataka pesticida.

Iz FDA podsjećaju da je pravilno rukovanje svježim namirnicama jedan od osnovnih koraka u smanjenju rizika od bolesti koje se prenose hranom.

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