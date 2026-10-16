Sloboda ubjedljiva u Mejdanu, Igman Burch savladan

Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su prvu domaću pobjedu u novoj sezoni Prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši večeras u tuzlanskom Mejdanu ekipu Igman Burcha rezultatom 105:86.

Crveno-crni su tako u susretu trećeg kola upisali drugi ovosezonski trijumf i pred domaćim navijačima potvrdili dobru formu.

Tuzlanski tim imao je raspoložene strijelce, a čak šestorica igrača završila su utakmicu s dvocifrenim brojem poena.

Najefikasniji su bili Bukva i Williams sa po 14 poena, dok je Štulić postigao 13. Čampara je dodao 12 poena, a Gutić i Milanović ubacili su po 10.