Tour of Bosnia and Herzegovina ponovo u svjetskom biciklističkom kalendaru

Međunarodna biciklistička utrka Tour of Bosnia and Herzegovina ponovo je uvrštena u zvanični kalendar Međunarodne biciklističke federacije (UCI) za 2027. godinu. Utrka će biti održana od 13. do 15. maja, čime Bosna i Hercegovina nastavlja svoje prisustvo na međunarodnoj biciklističkoj sceni.

Uvrštavanje utrke u UCI kalendar omogućava dodatnu promociju Bosne i Hercegovine kao sportske i turističke destinacije. Organizatori navode da je interes profesionalnih biciklističkih ekipa već značajan, te da su nakon objave kalendara pristigli zahtjevi za učešće i pozivnice iz više od deset zemalja.

Tour of Bosnia and Herzegovina dio je međunarodnog takmičarskog sistema UCI Europe Tour, a i naredne godine okupit će bicikliste koji će se takmičiti na etapama kroz različite dijelove Bosne i Hercegovine.

Osim sportskog značaja, utrka ima važnu ulogu u promociji prirodnih ljepota, gradova i turističkih potencijala Bosne i Hercegovine. Tačna trasa, etape i gradovi domaćini bit će predstavljeni naknadno.

Direktor utrke Toni Zorić istakao je zadovoljstvo što je UCI ponovo prepoznao značaj ovog događaja.

„Iznimno smo ponosni što je UCI ponovno prepoznao kvalitetu i potencijal naše utrke. Tour of BiH nije samo sportsko natjecanje, on je snažan pokretač promocije naše zemlje i lokalnih zajednica“, izjavio je Zorić.

Organizatori najavljuju nastavak društveno odgovornih aktivnosti, posebno onih namijenjenih djeci. Nakon što su ove godine bicikli poklonjeni školama u Jablanici, slična akcija planirana je i 2027. godine.

Prema najavi Zorića, bicikle će dobiti škole u gradu koji se pokaže kao najbolji domaćin utrke, uz najveću podršku navijača duž trase.

Pripreme za naredno izdanje već su počele, a organizatori najavljuju bogatiji prateći program i unapređenje televizijske produkcije događaja.