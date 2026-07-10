Lejla Njemčević spremna za Evropsko prvenstvo u Španiji

Najbolja bosanskohercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević nastupit će u nedjelju na Evropskom prvenstvu u maratonu, koje se održava u španskom Bilbau.

Nakon uspješnog trenažnog perioda, Njemčević na prvenstvo stiže u odličnoj formi i s velikim samopouzdanjem. Iza nje je veoma uspješan dio sezone, tokom kojeg je na Svjetskom kupu na italijanskoj Elbi osvojila bronzanu medalju, ukupno 15. odličje u karijeri na utrkama Svjetskog kupa.

Na početku sezone zauzela je i deveto mjesto na Absa Cape Epicu, jednoj od najprestižnijih i najzahtjevnijih timskih etapnih utrka na svijetu.

Zahtjevna staza i visoke temperature

Pripremajući se za nastup u Španiji, Lejla Njemčević boravila je na visinskim pripremama u italijanskom Livignu, gdje je trenirala na oko 2.200 metara nadmorske visine.

Utrka u Bilbau bit će jedan od najvećih izazova ove sezone. Staza je duga 75 kilometara i donosi oko 3.000 metara visinskog uspona, dok se na dan takmičenja očekuju temperature blizu 40 stepeni.

„Sigurna sam da će utrka u nedjelju biti iznimno fizički, psihički i taktički zahtjevna. Bez obzira na zahtjevnost staze, mislim da će odlučujući faktor biti iskustvo, baš kao i 2024. godine kada sam osvojila srebrenu medalju u Danskoj. Međutim, nakon vrhunskih priprema koje smo odradili u Livignu, osjećam se u potpunosti spremnom i naš cilj je postolje“, poručila je Njemčević.

Start utrke na Evropskom prvenstvu zakazan je za nedjelju u 9 sati.