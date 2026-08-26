Danas do 36 stepeni, biometeorološke prilike uglavnom povoljne

Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Puhat će slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 15 do 21 stepen, na jugu do 25, dok će dnevna iznositi od 27 do 33, a na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz mogućnost blažih tegoba kod meteoropata tokom jutarnjih sati, naročito u Bosni.

Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljat će određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana.

Preporučuje se dovoljan unos tečnosti, kao i prilagođavanje aktivnosti vremenskim uslovima.