Danas do 36 stepeni, biometeorološke prilike uglavnom povoljne

Arnela Šiljković - Bojić
Red mladih stabala lipe posađenih uz ulicu u Tuzli, lipa u Tuzli, Oktobarska ulica, Aleja Alije Izetbegovića
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Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Puhat će slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 15 do 21 stepen, na jugu do 25, dok će dnevna iznositi od 27 do 33, a na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz mogućnost blažih tegoba kod meteoropata tokom jutarnjih sati, naročito u Bosni.

Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljat će određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana.

Preporučuje se dovoljan unos tečnosti, kao i prilagođavanje aktivnosti vremenskim uslovima.

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