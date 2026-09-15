Lejla Njemčević među najboljima na svijetu: Napredovala na sedmo mjesto UCI liste

Lejla Njemčević trenutno zauzima sedmo mjesto na svjetskoj UCI maraton ranking listi, što je njen najbolji plasman u 2026. godini.

Najbolja bosanskohercegovačka biciklistkinja do velikog napretka na listi stigla je nakon osvojenog osmog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Italiji.

Tim rezultatom osvojila je novih 120 UCI bodova i dodatno učvrstila poziciju među najboljim svjetskim takmičarkama u maraton disciplini.

Lejla Njemčević iza sebe ima uspješnu sezonu

Iza bh. biciklistkinje je veoma uspješna sezona u kojoj je ostvarila nekoliko vrijednih rezultata.

Na početku sezone osvojila je treće mjesto na Svjetskom kupu na italijanskom ostrvu Elba, što je bila njena 15. medalja na svjetskim kupovima.

U nastavku sezone Lejla Njemčević osvojila je i šestu titulu balkanske prvakinje.

Zapažen nastup imala je i na Evropskom prvenstvu, gdje je uprkos teškom padu i povredi ramena uspjela završiti utrku i osvojiti šesto mjesto.

Do kraja sezone još četiri takmičenja

Do završetka sezone Njemčević očekuju još četiri takmičenja, a cilj je dodatni napredak na UCI ranking listi. Prvi naredni izazov bit će utrka Svjetskog kupa u španskoj Gironi.

Nakon toga slijedi nastup na UCI Hors Class utrci u Francuskoj, gdje će bh. biciklistkinja nastaviti borbu za još bolju poziciju u svjetskom poretku.

Iz njenog tima poručuju da dosadašnji rezultati potvrđuju kontinuitet nastupa u samom vrhu svjetskog maraton biciklizma.