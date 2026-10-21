Odlazak legendarnog Tade: Decenijama pomagao ljudima iz cijele BiH

Preminuo je Mirsad Jusufović, poznatiji kao Tado iz Donjih Čaklovića kod Tuzle, čovjek koji je više od pet decenija pomagao ljudima s bolovima u leđima, povredama i problemima sa zglobovima. Njegovo ime bilo je poznato širom Bosne i Hercegovine, a po pomoć su mu dolazili i ljudi iz inostranstva.

Tado je decenijama bio jedno od najprepoznatljivijih imena u svom kraju. Iako su ga mnogi nazivali kiropraktičarem ili narodnim ljekarom, njegov rad temeljio se na tradicionalnim metodama koje je naučio od oca Muhameda, a koje je godinama usavršavao kroz vlastito iskustvo.

U Donje Čakloviće dolazili su ljudi različitih generacija, od onih koji su imali svakodnevne tegobe s leđima i zglobovima do sportista koji su tražili pomoć nakon povreda. Među njima su bile i osobe iz svijeta fudbala i tenisa.

Tado iz Donjih Čaklovića bio je poznat daleko izvan Tuzle

Više od 50 godina Tado je pomagao ljudima koristeći znanje koje se u njegovoj porodici prenosilo s generacije na generaciju. Njegova kuća postala je poznato odredište onih koji su vjerovali tradicionalnim metodama ublažavanja bolova i tegoba.

O njegovom radu godinama su izvještavali brojni mediji, a priče ljudi koji su ga posjećivali doprinijele su tome da njegovo ime postane poznato i izvan granica Bosne i Hercegovine.

Osim po svom radu, Tado će ostati upamćen po vedrom duhu, pristupačnosti i spremnosti da sasluša svakoga ko mu se obrati. Za brojne Tuzlake bio je prepoznatljivo lice Donjih Čaklovića, a njegov odlazak rastužio je ljude koji su ga poznavali.

Dženaza Mirsadu Jusufoviću Tadi bit će klanjana sutra, u četvrtak, 22. oktobra, u 15:25 sati ispred džamije u Donjim Čaklovićima.