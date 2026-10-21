Pokrenuta istraga protiv Booking.com

Istraga protiv Booking.coma pokrenuta je danas odlukom Evropske komisije, koja želi utvrditi pruža li ova popularna platforma za rezervaciju smještaja dovoljnu zaštitu korisnicima od internetskih prevara.

Pod lupom evropskih regulatora našli su se lažni oglasi za smještaj, pokušaji krađe ličnih podataka i način prikazivanja plaćenih oglasa.

Evropska komisija ispituje je li Booking.com prekršio Akt o digitalnim uslugama (DSA), koji velikim internetskim platformama propisuje obavezu prepoznavanja i smanjenja rizika za korisnike.

Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica Evropske komisije zadužena za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokratiju, poručila je da građani moraju imati mogućnost rezervisanja odmora bez straha da će postati žrtve prevare.

Prema navodima Evropske komisije, Booking.com ima dominantnu ulogu na evropskom tržištu internetskih rezervacija hotela, zbog čega je pitanje sigurnosti korisnika posebno značajno.

Lažni oglasi na Booking.comu jedan od razloga za istragu

Jedan od ključnih problema koje će istražitelji analizirati jesu lažni oglasi za smještaj. Riječ je o slučajevima u kojima korisnici rezervišu i plate smještaj, a po dolasku na odredište otkriju da objekat ne postoji ili da ponuda nije vjerodostojna.

Drugi dio istrage odnosi se na phishing prevare, odnosno pokušaje krađe ličnih i finansijskih podataka putem lažnih poruka i internetskih stranica.

Prevaranti se u takvim slučajevima mogu predstavljati kao vlasnici smještaja ili službena podrška platforme te od korisnika tražiti dodatne uplate, podatke o bankovnim karticama ili potvrdu rezervacije putem sumnjivih poveznica.

Evropska komisija posebno će ispitati na koji način Booking.com štiti podatke povezane s rezervacijama i gostima te koristi li odgovarajuće mehanizme za sprečavanje njihove zloupotrebe.

Pod istragom i način prikazivanja plaćenih oglasa

Treći segment postupka odnosi se na transparentnost oglašavanja. Evropski regulatori provjeravat će jesu li korisnici dovoljno jasno obaviješteni kada se određeni smještaj nalazi na vrhu rezultata pretrage zato što je vlasnik platio bolju poziciju.

Takav oblik promocije nije zabranjen, ali prema evropskim pravilima korisnicima mora biti jasno naznačeno da je riječ o plaćenom oglasu.

Komisija će analizirati mogu li korisnici prepoznati ko je platio oglas i zašto im se određena ponuda prikazuje.

Ukoliko se utvrdi kršenje Akta o digitalnim uslugama, velikim internetskim platformama mogu biti izrečene novčane kazne do šest posto njihovog ukupnog godišnjeg globalnog prometa.

Šta istraga protiv Booking.coma znači za korisnike?

Pokretanje postupka ne znači da je Booking.com već proglašen odgovornim za kršenje evropskih propisa. Komisija će tokom istrage prikupljati dodatne informacije i procjenjivati mjere kojima platforma štiti korisnike.

Iz Booking.coma su poručili da su posvećeni sigurnosti korisnika i da će sarađivati s evropskim regulatorima u borbi protiv internetskog kriminala.

Za građane koji koriste platforme za rezervaciju smještaja posebno je značajno provjeravati vjerodostojnost oglasa i izbjegavati unošenje podataka o bankovnim karticama putem poveznica dobijenih u sumnjivim porukama.

Evropska komisija nije odredila rok za završetak istrage, a Booking.com tokom postupka može predložiti dodatne mjere za otklanjanje uočenih rizika.